Лидеры поприветствовали друг друга, в течение нескольких секунд они улыбались и жали друг другу руки. Обмен рукопожатиями транслировал телеканал "Россия 24".

По традиции саммитов АТЭС фотографирование лидеров и их супруг происходило в национальной одежде принимающей встречу страны. Главам делегаций предоставили одинаковые традиционные вьетнамские синие рубашки широкого кроя, отмечает ТАСС.

Большую свободу в выборе костюма получили жены лидеров. Так, супруга президента Вьетнама была облачена в традиционный для этой страны наряд ао зай - зеленое платье с вышитыми на нем цветами лотоса. Остальные спутницы лидеров предпочли для своих костюмов цвета бордо, беж, фуксия и другие.

По окончании церемонии фотографирования главы государств отправились на прием. На приеме Путин и Трамп сели недалеко друг от друга, но не рядом: их разделяют шесть человек, передает корреспондент РИА "Новости".

До этого, как сообщает агентство, у Трампа было несколько возможностей пересечься с Путиным на общих мероприятиях саммита, однако он не пришел ни на первое, ни на второе заседание.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Трамп пока не пообщались в кулуарах саммита АТЭС, а только поприветствовали друг друга на церемонии фотографирования. "Только приветствовали", - сказал Песков РИА "Новости", отвечая на вопрос, смогли ли лидеры РФ и США пообщаться в кулуарах или только на церемонии.

Ранее, 10 ноября, в Белом доме говорили, что официальной встречи двух президентов не будет из-за того, что их рабочие графики слишком расходятся. В Кремле между тем заявили, что Путин и Трамп обязательно встретятся на саммите.

Российская сторона надеялась, что встреча глав США и России состоится 10 ноября, хотя Вашингтон не подтверждал этого. Темой переговоров должны были стать двусторонние отношения.

На минувшей неделе Трамп дважды говорил о возможной встрече с Путиным во Вьетнаме. Американский лидер отмечал, что Вашингтон хочет помощи от Москвы по вопросу урегулирования ситуации с КНДР. Также Трамп говорил, что во время встречи с Путиным может быть поднята тема Сирии и Украины.

Накануне Трамп, еще находясь с визитом в Китае, во время переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином призвал Россию к помощи по ситуации в Северной Корее. "Я также призываю Россию помочь обуздать эту потенциально очень трагическую ситуацию", - сказал глава Соединенных Штатов.

Трамп и Путин впервые встретились 7 июля 2017 года на саммите G20 в немецком Гамбурге, до этого они неоднократно общались по телефону. Диалог продлился два часа 15 минут. Вторая неформальная встреча президентов в рамках саммита состоялась во время ужина после их официальных переговоров и продолжалась около часа.