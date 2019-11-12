Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в понедельник, 11 ноября, телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, главными темами которой, как сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, были обстановка на востоке Украины и подготовка к скорой встрече в "нормандском формате".

На сайте Кремля указано, что разговор состоялся "по инициативе германской стороны". Путин и Меркель, сказано там же, договорились координировать усилия России и Германии в "нормандской четверке", кроме того "подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины". Помимо Украины, обсуждалось положение дел в Сирии и Ливии.

19 октября Меркель уже звонила Путину, чтобы обсудить встречу в "нормандском формате". А в начале октября она говорила на эту же тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Меркель и Зеленский, по словам представителя правительства ФРГ, согласились с тем, что условия для ее проведения выполнены, отметив подписание в белорусской столице 1 октября так называемой "формулы Штайнмайера".

"Формула Штайнмайера" об особом статусе Донбасса



Представители Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных республик Донбасса подписали "формулу Штайнмайера" на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 октября в Минске.

Согласно этому документу, Донбасс временно получит особый статус в момент проведения там местных выборов, и постоянный — после того как результаты этих выборов признает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Голосование также должно пройти под контролем ОБСЕ.

В Берлине подписание документа, названного по имени действующего президента ФРГ, в прошлом — главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, считают важным шагом на пути к дальнейшему сотрудничеству в "нормандском формате" и реализации минских договоренностей.