Президент Франции Эмманюэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин 26 июня проведут видеоконференцию в рамках стратегического франко-российского диалога. Об этом в среду, 24 июня, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
По ее данным, предметом обсуждения будут вопросы безопасности, включая ситуацию на востоке Украины, в Ливии и Иране. "Необходим дальнейший прогресс по повестке, касающейся кризисов, особенно в Украине", - указали в пресс-службе. В Кремле информацию о переговорах пока не комментировали.
Ранее Макрон призвал Европу пересмотреть свое стратегическое партнерство с Россией, заявив, что политика в отношении Москвы в последние годы потерпела неудачу, напоминает агентство Reuters.
Глава МИД Украины 2 июня анонсировал переговоры в "нормандском формате".
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