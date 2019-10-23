"Господин Эрдоган дал подробные разъяснения, касающиеся целей и задач турецкой военной операции вдоль границы с Сирией. Мы уже не раз отмечали, что с пониманием относимся к стремлению Турции предпринять шаги, чтобы надежно гарантировать свою национальную безопасность", — заявил Путин по итогам переговоров.
При этом он отметил, что главное, чтобы действиями турецких вооруженных сил на территории Сирии не воспользовались боевики "Исламского государства", которые находятся в плену у курдов, контролирующих территории на северо-востоке Сирии.
"Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия. Достичь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии в целом, на наш взгляд, можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Это принципиальная позиция, и мы обстоятельно говорили об этом с президентом Турции", — отметил Путин.
Операция Турции против сирийских курдов — каковы роль и позиция Москвы?
По словам российского президента, сторонам удалось выйти на "судьбоносные" решения по ситуации в Сирии.
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