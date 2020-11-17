О Дмитрии Медведеве
В книге Обама рассказывает о событиях времени своего президентства и впечатлениях о мировых лидерах. Вступив на пост президента США в 2009 году, на саммите G20 он больше всего ждал встречи с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и считал его «олицетворением новой России».
«Молодой, подтянутый и одетый в модные костюмы европейского стиля, — описывает его Обама. — Если не считать того, что он не был реальной властью в России. Это место занимал его покровитель, Владимир Путин, <…> лидер того, что одновременно напоминало и преступную группировку, и традиционное правительство, — группировку, щупальца которой опутали все сферы российской экономики».
Медведев удивил американского президента тем, что предложил позволить военным США использовать российское воздушное пространство для транспортировки войск и техники в Афганистан, — «альтернатива, которая позволила бы уменьшить нашу полную зависимость от дорогих и не всегда надежных пакистанских маршрутов снабжения».
После этого они часами по телефону обсуждали ядерную программу Ирана и санкции в отношении страны. По словам Обамы, в перерывах всех международных встреч они выкраивали время, чтобы преодолеть тупиковые ситуации в переговорах. «Когда мы приближались к дате голосования в Совете Безопасности, казалось, мы еженедельно разговаривали по телефону ("У нас уши болят", — пошутил он под конец одной такой продолжительной беседы)", — написал Обама о разговорах с Медведвым.
О Владимире Путине
Первая встреча Обамы с Путиным состоялась в том же году — на подмосковной даче. Перед ее описанием экс-президент рассуждает о личности Путина и причинах все более консервативной и воинственной политики России.
«С притязательностью тинейджера в Instagram он организовывал постоянные фотосессии, создавая почти сатирический образ носителя маскулинной энергии (Путин скачет на коне без рубашки, Путин играет в хоккей), — при этом буднично проявляя шовинизм и гомофобию и настаивая, что внешние силы пытаются подорвать русские ценности. Все, что делал Путин, было направлено на формирование стереотипа, что под его твердым, отеческим руководством Россия вновь обрела мощь и привлекательность», — рассуждает Обама.
На самой встрече Путин без перерыва говорил в течение 45 минут, перечисляя все случаи несправедливости, которые России пришлось терпеть от американцев. «По мнению Путина, американцы заносчивы, презрительны, не хотят вести себя с Россией как с равным партнером, постоянно пытаются диктовать свои условия остальному миру – из-за всего этого, по его словам, трудно смотреть на будущие отношения между странами с оптимизмом», — вспоминает Обама.
Он постарался ответить на все претензии Путина, и в итоге тот выразил «если не энтузиазм, то открытость» усилиям провести перезагрузку российско-американских отношений. Но напомнил, что «эти решения теперь принимает Медведев»: «Наши глаза встретились, когда мы пожимали руки: мы оба знали, что заявление, которое он сейчас сделал, двусмысленно, но на данный момент, по крайней мере, это была максимальная поддержка, которую я мог получить».
После встречи Обаму спросили о его впечатлениях о Путине. «Я сказал, что нахожу его удивительно знакомым, "вроде босса на районе, только с ядерным оружием и вето в Совете безопасности ООН"». Он сравнил российского президента с верхушкой Демократической партии США в начале XX века: «Жесткие, по-уличному умные, лишенные сантиментов личности, которые знали, чего хотят, никогда не выходили за пределы своего ограниченного опыта и считали покровительство, взятки, шантаж, мошенничество и — время от времени — насилие законными инструментами своей деятельности». Он заметил, что манеры Путина говорят о нем как о человеке, «привыкшем к тому, что его окружают подчиненные и ходатаи. Человеке, привыкшем к власти».
О России
Обама отмечает, что Россия уже перестала быть сверхдержавой: ее ядерный арсенал уступает США, у нее нет масштабной сети союзников и баз, а экономика почти полностью зависит от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений. Жизни обычных россиян омрачены коррупцией и имущественным неравенством.
«Лишенная идеологических опор – светлого будущего в виде объединившихся рабочих, сбросивших свои цепи, – Россия при Путине стала замкнутой страной, с подозрением относящейся к внешнему миру: возможно, ее стоит бояться, но не подражать ей. Именно этот разрыв между реальным положением дел в современной России и требованием Путина считать ее сверхдержавой, думал я, и помогает объяснить возрастающую воинственность страны во внешних отношениях», — считает экс-президент.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле пока не видели книгу, но «пробежаться будет интересно».
Мемуары Барака Обамы вышли тиражом три миллиона экземпляров. За нее и книгу Мишель Обамы «Becoming. Моя история», изданную в 2018 году, издательство Penguin Random House заплатило рекордный аванс — 65 миллионов долларов. В России книга пока не продается.
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