Сейчас ребенок в тяжелом состоянии и все еще с пулей в голове. За жизнь ребенка продолжают бороться лучшие нейрохирурги Украины. Об этом рассказал руководитель Киевской городской детской нейрохирургии Гончарук Александр Борисович, в которой сейчас лежит мальчик, сообщает "Информатор".
Мальчик в крайне тяжелом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. У ребенка травма тяжелая, повреждено левое полушарие мозга.
Гончарук рассказал, что по протоколу травма мальчика проходит как «боевая травма». В таких случаях делается максимальная резекция, то есть удаляется поврежденная часть мозга, что уже и сделали малышу. Будет также повторная операция. Пуля все еще находится в мозге. Сейчас нужно максимально решить последствия ранения — снять отек.
Профессор Полищук Николай Ефимович отметил, что пулю в данном случае удалять не нужно. Пуля находится очень глубоко, и ее удаление — это дополнительная травма головного мозга и может дополнительно повлиять на восстановление ребенка.
Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком в больницу доставили 5-летнего мальчика с огнестрельным ранением. Травму ребенок получил, когда гулял во дворе.
В ГБР сообщили, что полицейские осмотрели место происшествия и в 70-150 м от него обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчик и банки. Правоохранители установили, что к нанесению огнестрельных ранений ребенку могут быть причастны двое работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.
1 июня следователи ГБР открыли уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
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