"Президентом страны есть и будет оставаться Карлес Пучдемон", - написал в статье для газеты El Punt Avui Уриол Жункерас. Он подписал статью как вице-президент Каталонии, сообщает The Local со ссылкой на AFP.

Тем временем испанская El Mundo сообщает, что сепаратисты теряют поддержку избирателей. Согласно опросу, проведенному Sigma Dos 23-26 октября, правящие ныне сторонники отделения получают 42,5% голосов, а их противники получили бы 43,4%, если бы выборы были в эти выходные. Reuters обращает внимание, что El Mundo выступает против независимости региона.

Ситуация в Каталонии остается важной темой повестки не только в Испании. Так, бельгийский министр по делам миграции не исключает, что стране придется решать вопрос о политическом убежище для Пучдемона. "Это не невероятно, если присмотреться к ситуации. Они уже говорят о тюремном заключении. Вопрос в том, может ли суд над ним быть справедливым", - сказал министр Тео Фракен в интервью VTM. Франкен - член бельгийской националистической партии "Новый фламандский альянс", некоторые члены которой выступают за отделении Фландрии от Бельгии.

Мадрид накануне принял решение распустить парламент автономии и провести досрочные выборы 21 декабря. В отставку было отправлено все каталонское правительство (женералитет), в том числе его глава Карлес Пучдемон.

Лидер Каталонии в ответ на это объявил о начале "демократического сопротивления". Он отказался передавать власть, подчеркнув, что "в демократическом обществе только парламенты назначают или снимают президентов".

Мадридские власти могут обвинить Пучдемона в незаконном исполнении полномочий и посадить на срок от одного до трех лет. Еще более серьезное наказание - до 30 лет заключения - ему грозит в случае, если суд признает его виновным в бунте. Соответствующий иск против членов руководящего бюро парламента и правительства Каталонии прокуратура Испании уже подготовила для подачи в суд.

В Евросоюзе неоднократно заявляли, что не признают независимость Каталонии, так как автономия нарушила конституцию Испании.