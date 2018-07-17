Бывший глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон и нынешний премьер автономии Жоаким Торра объявили о создании нового сепаратистского движения, которое должно объединить всех сторонников независимости региона. Это произошло на специальном мероприятии в Барселоне в понедельник, 16 июля.
Новое движение получило название "Национальный призыв к республике". Пучдемон, находящийся под подпиской о невыезде в Германии, подключился к мероприятию по видеосвязи. "Мы сильнее, когда можем действовать все вместе и едино", - подчеркнул политик. Сейчас в Каталонии существует как минимум три партии, выступающие за независимость от Мадрида, отмечает агентство AFP.
По словам Карлеса Пучдемона, осенью из нового движения должна образоваться партия, которая объединит сторонников отделения Каталонии от Испании и будет стремиться к созданию "независимого государства в форме республики".
Пучдемона выдадут Испании?
Пучдемона, который осенью 2017 года организовал и провел референдум о независимости Каталонии, обвиняют в нарушении испанской конституции. В октябре он бежал из Испании, а 25 марта его арестовали в Германии. После почти двух недель, проведенных в немецкой тюрьме, 55-летний политик был освобожден под подписку о невыезде.
12 июля суд в немецкой федерально земле Шлезвиг-Гольштейн признал допустимой экстрадицию Карлеса Пучдемона в Испанию, но только по статье о растрате государственных средств. В то же время суд постановил, что Германия не может экстрадировать политика по основной статье обвинения - о мятеже, так как такого состава преступления нет в немецком уголовном кодексе.
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