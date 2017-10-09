"Мы открыли двери, мы сказали "да" всем представленным нам возможностям о посредничестве", - заявил Пучдемон в воскресенье, 8 октября, в интервью местному телевидению.
"Дни идут, и если испанское государство не будет реагировать в позитивном ключе, мы сделаем то, ради чего все и происходило", - добавил каталонский политик.
Каталонский парламент уже во вторник, 10 октября, может объявить о независимости от Испании. Ранее Конституционный суд в Мадриде запретил проводить заседание регионального парламента, на котором планировалось обсуждать результаты референдума. Пучдемон тем не менее планирует выступить с речью, при этом перенеся ее на вторник.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой в вопросах стремления Каталонии к независимости на уступки не идет. В воскресенье он повторил свои высказывания, что отказывается "торговаться о единстве страны", а также что Мадрид не будет вести переговоры "под угрозами".
Берлускони не забыл о Путине: подарил пододеяльник с фото их рукопожатия
Бывший премьер-министр Италии и друг Владимира Путина...
Пучдемон намерен провозгласить независимость Каталонии (2)
Глава каталонской автономии Карлес Пучдемон намерен в...
Турция и США приостановили взаимную выдачу виз (3)
Между Турцией и Соединенными Штатами разгорелся...
The Daily Mail: Новые гиперзвуковые ракеты могут спровоцировать Третью мировую войну (7)
"В настоящий момент их разрабатывают в США, России и...
В Дубае задержали шотландца, потрогавшего мужчину за бедро (1)
В Дубае арестовали 27-летнего шотландца Джейми Харрона....
TOP новостей
Редкое событие в Литве: во время особых учений проверят, что в случае кризиса будут делать политики (80)
В марте в Литве организуют учения , которые продлятся...
Тройка лидеров: за кого голосовали бы жители Литвы на президентских выборах (11)
На выборах президента Литвы больше всего голосов...
The Daily Mail: Новые гиперзвуковые ракеты могут спровоцировать Третью мировую войну (7)
"В настоящий момент их разрабатывают в США, России и...
Литовские археологи надеются, что найдено место легендарного замка Пиленай (37)
Находки на Билёняйском кургане, в Шилальском районе,...
Польша планирует покупать ПРО Patriot, которые будут защищать и Литву (274)
Находившийся в Вильнюсе с визитом глава...