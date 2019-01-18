Оксфордские психологи Эндрю Пшибыльски и Эми Орбен взялись проанализировать метаанализы паттернов поведения по огромной выборке данных — опроснику о здоровье юных британцев, и пришли к выводу, что использование телефонов для организмa не вреднее употребления в пищу картошки. Так ли страшно, что подростки практически не расстаются с телефонами, задались вопросом ученые?

Согласно Пшибыльскому и Орбен, — нет. Более того, исследователи косвенно обвинили коллег в предвзятости к гаджетам и склонности переоценивать статистические погрешности выборок данных. "Вместо того, чтобы говорить о влиянии технологий вообще, следует задуматься о том, как и для чего подростки используют устройства", — говорят психологи в беседе с Wired.

Например, многие работы ссылаются на Когортное исследование тысячелетия — долгосрочный анализ здоровья детей, родившихся в Великобритании в 2000 и 2001 году. В нем юношей и девушек опрашивают о здоровье и самоощущении, собственном достоинстве и суицидальных мыслях. Переменных очень много, однако в ходе исследования разные ученые тестируют только те, которые выбирают в соответствии со своими изначальными убеждениями.

"У разных исследователей разные представления о самоощущении, поэтому они выбирают разные формулировки для вопросов подросткам", — говорит Эми Орбен. Она и Пшибыльски пришли к выводу, что из Когортного исследования тысячелетия можно выделить 604 млн (!) возможных способов интерпретации данных.

Поэтому хотя столь большие наборы данных — метаанализы — высоко ценятся в науке, выбор только немногих параметров для дальнейшего исследования сможет открыть путь к неверным интерпретациям. Чтобы избежать подобных ошибок, Пшибылськи и Орбен использовали статистический инструмент — анализ кривой спецификаций.

Метод для большого массивa данных

"Мы искали метод, который обработал бы весь массив данных. Все сразу", — рассказывает Эндрю Пшибыльски. Это позволило проверить все гипотезы, а не только те, что были предложены исследователями. Изучались 20 тыс. примеров Когортного исследования тысячелетия и еще 40 тыс. в двух других масштабных британских исследований, из которых часто выводят вред гаджетов для подростков.

Таким образом, ученые убедились, что небольшие различия в подходе к анализу больших массивов данных заметно влияют на результат, но главное — что отрицательное влияние гаджетов на жизнь подростков стремится к нулю.

Вооружившись тем же методом анализа кривой спецификаций, Орбен и Пшибыльски применили его к другим массивам данных: так они выяснили, что употребление в пищу картофеля оказывает на подростков такое же влияние. Вероятность того, что его избыток в жизни школьника приведет к снижению благополучия — 0,4%.

Сон против курения

Курение, установили ученые, оказывает в 18 раз больший эффект, а травля в школе в четыре раза сильнее, чем употребление в пищу картошки. Речь, конечно, о негативном эффекте. Подойдя с той же меркой к положительным примерам, Орбен и Пшибыльски узнали, что положительное влияние здорового сна было в 44 раза выше, чем любое влияние гаджетов.

Психологи напоминают, что у всех подростков в разное время дня (недели, года) по-разному тратится время на гаджеты. Ученые призывают коллег обратить внимание на то, как оно тратится.

Исследование вызвало немалый энтузиазм в соцсетях: кто-то по-прежнему беспокоится за свое взаимодействие с экранами, кто-то же думает, что ученые еще не до всего докопались. "Подозреваю, что мы придем к осознанию того, что слишком много времени перед экраном мобильного все же хуже, чем поедание картофеля. Но пока мы просто не знаем наверняка", — пишет политолог Стивен Грин в своем блоге.

Помимо опасений по поводу гаджетозависимости многие родители паникуют из-за излучения от мобильных устройств: чтобы измерить потeнциальные риски для здоровья, которые несет с собой излучение, ученые Американского онкологического общества предложили единицу измерения — удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate — SAR) электромагнитной энергии.

Показатели SAR, по их мнению, не должны превышать 0,60 ватт на кг. Некоторые телефоны, особенно среди китайских брендов, не обрадовали экспертов.

Иногда гаджетозависимости боятся и сами подростки — например, жительница Московской области Мария Шишкова на инициированный Владимиром Путиным конкурс сочинений "Россия, устремленная в будущее" послала работу, в которой представила себя в 2040 году волонтеркой организации, помогающей людям преодолеть зависимость от гаджетов.

Для тех, кто все же диагностирует у себя зависимость от устройств и не может ее побороть, существует проект NoPhone — кусок пластика в форме смартфона, напечатанный с помощью 3D-принтера.