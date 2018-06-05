Проверка на полиграфе показала, что Савченко готовилась совершить теракт в Киеве, в частности, в здании Верховной рады и в правительственном квартале, говорится в заявлении ведомства, опубликованном в понедельник, 4 июня, на его странице в Facebook.

Подготовка покушений на руководство Украины

Во время обследования у Савченко были выявлены "психофизиологические реакции", свидетельствующие о том, что ее противозаконные действия были направлены на подготовку покушения на президента и премьер-министра Украины, главу СНБО, депутатов Верховной рады и членов правительства, указывается далее в сообщении.

Проверка на полиграфе также показала, что Савченко обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя с главой организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и руководством самопровозглашенной ДНР, а также участвовала в незаконных действиях, направленных на свержение конституционного строя и лично занималась соответствующей подготовкой, отметило далее ведомство.

Перевозила оружие и распределяла роли

В частности, Савченко подыскивала и перевозила оружие и лично распределяла роли в покушениях, говорится в заявлении. При этом следователям не удалось задать все их вопросы из-за сознательного противодействия Савченко проверке на полиграфе, отметила СБУ.

22 марта Верховная рада дала согласие на арест Савченко и привлечение ее к уголовной ответственности. Генпрокуратура Украины инкриминирует депутату ряд тяжких преступлений, включая "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя", "создание террористической группы или террористической организации", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". 23 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал депутата на 59 суток до 20 мая без возможности внесения залога. 15 мая суд принял решение оставить ее под стражей еще на 60 дней - до 13 июля.