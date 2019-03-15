Пользователи домашнего интернета в Крыму и Севастополе начали массово жаловаться на повышение тарифов на широкополосный интернет с начала года в полтора и более раза. Так, на сайте главы Крыма Сергея Аксенова опубликована жалоба жителей Симферопольского района на рост цен у провайдера "Крым-Онлайн" с 450 руб. до 750 руб. в месяц с 1 марта. А 4 марта депутат муниципального образования Кольчугинского сельского поселения Симферополя Денис Камышев направил главе администрации района письмо о "критическом росте" недовольства населения, связанном "с необоснованным поднятием цен" на интернет.

ФАС потребовала от местных провайдеров до 25 марта предоставить информацию о повышении цен на тарифы с начала года, заподозрив операторов в нарушении антимонопольного законодательства. Источник на рынке связи Крыма подтверждает, что цены на широкополосный интернет в регионе увеличились с начала года, но оценивает рост в 25%. Это связано с увеличением тарифов магистральных операторов, работающих на полуострове.

Гендиректор компании "ОрдерКом" Дмитрий Галушко подтвердил, что после окончательного учета и закрепления за предприятиями Крыма опор ЛЭП, кабельных канализаций и прочего имущества владельцы инфраструктуры начали требовать от операторов, размещающих там сети связи, заключить договоры и повысить тарифы. Так, на сайте "Крым-Онлайна" говорится, что стоимость аренды опор ГУП "Крымэнерго" в селах выросла в 2,5 раза.

Также сыграло роль повышение ставки НДС и вступление в силу так называемого "закона Яровой", по которому с 1 июля 2018 года операторы должны хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. По словам Галушко, похожая ситуация возникнет у всех операторов связи России ближе к началу 2020 года, когда органы ФСБ начнут предъявлять соответствующие требования к операторам под угрозой приостановления их деятельности. Представители местных интернет-провайдеров ситуацию не прокомментировали.

Ряд российских интернет-провайдеров из-за вступления в силу "закона Яровой"начали повышать цены еще мае прошлого года, а в декабре прошлого года о повышении цен объявили в столичных компаниях RiNet и МГТС. По мнению экспертов, все провайдеры так или иначе приводят тарифы к условиям, в которых они могли бы продолжить существование и развиваться, однако не могут повышать цены значительно в условиях жесткой конкуренции. Претензии же со стороны ФАС они смогут обосновать объективными факторами.