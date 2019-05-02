Госдепартамент США был более сдержан, заявив лишь, что российское и кубинское вмешательство является "дестабилизирующим" для Венесуэлы.
Однако советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил: "Это наше полушарие. Это не то место, где России следует вмешиваться. Это ошибка с их стороны. Это не приведет к улучшению отношений".
Помпео вновь заявил в среду, что США готовы использовать военную силу в Венесуэле.
"Если это то, что потребуется, это то, что сделают США", – сказал он.
Но Помпео и президент Дональд Трамп не указали, что может побудить США к военному вмешательству.
Тем временем высокопоставленный кубинский дипломат отверг обвинения США в том, что тысячи кубинских военнослужащих находятся в Венесуэле.
"Куба не участвует ни в военных операциях, ни в операциях по поддержанию безопасности в Венесуэле", – заявил Associated Press глава департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио.
По его словам, 20 тысяч кубинцев в Венесуэле – это, главным образом, медицинские работники.
В то же время он отметил, что, будучи партнерами по полушарию, Куба и Венесуэла обладают суверенными правами на сотрудничество в военной сфере и области разведки.
Куба и Россия – давние союзники Венесуэлы и ее социалистического правительства. Россия оказывает экономическую поддержку и поставляет военную технику правительству Мадуро, в то время как Венесуэла отправляет на Кубу нефть стоимостью миллиарды долларов в обмен на медицинскую помощь.
Сторонники оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, которого США и более 50 других стран признали законным президентом Венесуэлы, в среду вновь вышли на улицы, бросая камни в полицейских, которые в ответ применили слезоточивый газ.
Гуайдо заявил, что в четверг в стране начнется посменная забастовка, которая перерастет во всеобщую стачку.
"Мы будем оставаться на улицах, пока не добьемся свободы для венесуэльского народа. Режим попытается усилить репрессии. Он будет пытаться преследовать меня", – заявил он демонстрантам в среду.
В качестве главы подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Гуайдо воспользовался конституцией и объявил власть президента Николаса Мадуро нелегитимной, заявив, что его выборы в декабре были подтасованы.
Миллионы венесуэльцев, уставших от галопирующей инфляции, дефицита продовольствия и топлива, недостаточного медицинского обслуживания и периодических отключений электроэнергии, покидают страну.
Мадуро обвиняет Гуайдо в попытке совершения переворота при поддержке США и Колумбии и утверждает, что оппозиция потерпит крах.
Он заявил, что демонстрантов будут преследовать "за серьезные преступления, совершенные против конституции, верховенства закона и права на мир".
Ни Мадуро, ни Гуайдо, однако, не смогут добиться успеха без поддержки мощной венесуэльской армии. Хотя многие представители армейских низов присоединились к оппозиции, Мадуро по-прежнему пользуется поддержкой генералов и других членов военной верхушки.
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