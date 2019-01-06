Бенджамин Гриво рассказал, что ему и его команде пришлось бежать через заднюю дверь, после того как протестующие протаранили вход в здание министерства по связям с парламентом с помощью строительной техники.
Первая акция "желтых жилетов" в этом году, как и предыдущие, обернулась столкновениями с полицией.
Президент Эммануэль Макрон осудил насилие и призвал протестующих к диалогу.
Изначально требования протестующих сводились к отмене планов резкого увеличения тарифов на бензин и дизельное топливо, однако отказ властей от реформы не успокоил недовольных. Теперь они требуют отставки правительства и проведения масштабных реформ.
Название "Желтые жилеты" дано движению из-за используемых его участниками светоотражающих жилетов, которые во Франции должен иметь в машине любой водитель. Он обязан надевать этот жилет, выходя из машины в случае аварийной остановки.
Штурм министерства
Марш в Париже начался мирно, но уже днем стали происходить стычки, протестующие закидывали полицейских различными предметами, в ответ те применили слезоточивый газ.
Участники беспорядков поджигали мотоциклы и урны, загорелась также прогулочная лодка.
Гриво рассказал, что около десяти человек, одетых в черные и желтые жилеты, протаранили дверь с помощью небольшой машины для строительных работ, которую нашли на улице. Проникнув на территорию правительственного комплекса, они разбили несколько окон и повредили автомобили.
Они также проникли в кабинет Гриво. Чиновник и его команда были вынуждены бежать через задний вход и укрыться в соседнем отеле.
Министр внутренних дел Кристов Кастанер заявил, что по всей Франции в протестах приняли участие около 50 тысяч человек - это больше, чем на прошлой неделе, но меньше, чем 280 тысяч участников в ноябре.
Макрон сделал уже много уступок в сфере экономики, чтобы успокоить протестующих. Однако в своем новогоднем обращении он заявил, что правительство будет продолжать свою программу реформ и не пойдет на уступки при обеспечении общественного порядка.
Ранее на этой неделе один из влиятельных оппозиционеров Эрик Друе был арестован во второй раз по подозрению в организации несанкционированной акции протеста в Париже. Это привело к обвинениям в "злоупотреблении полномочиями" в адрес французского правительства. Друе был отпущен на следующий день.
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