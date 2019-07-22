Протесты в Гонконге не утихают: слезоточивый газ, резиновые пули и стычки

Массовые протесты не утихают в Гонконге с июня, поначалу протестующие выражали недовольство в связи с предлагаемыми изменениями в закон об экстрадиции в материковый Китай. Постепенно протесты против закона об экстрадиции переросли в акции с требованием демократических реформ и сохранения автономии от Китая.
На протестующих у станции метро напали люди в белых футболках. В результате пострадали не менее 45 человек, среди которых журналисты.
Акции протеста против поправок в закон об экстрадиции, который позволил бы экстрадировать людей из Гонконга в Китай, собирали до 2 миллионов человек. Власти приостановили принятие законопроекта, но протестующие продолжили настаивать на его полном отзыве и на необходимости демократических реформ.
Организаторы воскресной акции говорят, что на улицы вышли более 430 тысяч человек. Полиция говорит, что их было не больше 138 тысяч.
В субботу в Гонконге прошел контрпротест в поддержку полиции, собравший десятки тысяч человек.
С чего все началось?
Гонконг, бывшая британская колония, сейчас считается автономной территорией Китая, которая управляется согласно принципу "одна страна, две системы". Юридическая система территории остается практически той же, что и во времена британского правления, и не следует китайским законам.
Правительство Гонконга предлагало принять закон, согласно которому жители территории могли бы быть экстрадированы в материковый Китай, чтобы предстать там перед судом.
Критики законопроекта утверждали, что это подорвало бы независимость юридической системы Гонконга, и что подобный закон мог бы применен против всех критиков правительства в Пекине.
Правительство Гонконга отозвало законопроект, но это не остановило демонстрации протеста. Участники демонстраций требует большей демократии, а также утверждают, что гражданские и политические свободы находятся под угрозой.
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