Протесты, экономика, Россия: пять проблем для нового президента Казахстана Токаева

Новому президенту предстоит решать сразу несколько серьезных задач. При этом многие политологи полагают, что самостоятельной политической фигурой, во всяком случае, пока, Токаев не является.

Вот пять проблем, с которыми предстоит столкнуться Касым-Жомарту Токаеву на посту президента Казахстана.

Протестные настроения





Как полагают политологи, целевого протестного вектора в стране пока нет, однако протестная активность населения существует и в определенных условиях может приобрести направленную форму.

Протесты вокруг выборов вызвали избыточно жесткую реакцию власти, что свидетельствует о ее неуверенности в том, что население ее полностью поддерживает.

Об этом же говорят и результаты выборов. 70% — это очень высокий результат для выборов в западных странах, но по сравнению с показателями бывшего президента Назарбаева он совсем не убедителен: даже на худших для себя выборах 1999 года "Елбасы" набрал 80%.

В этой связи жесткая реакция властей на протесты объяснима, но потенциально создает новый очаг протестных настроений, который может оформиться в реальную оппозицию режиму.

Казахстанский политолог Досым Сатпаев отмечает усиление роли силовиков в стране, не исключая возможность выделения их в отдельную властную группировку.

Отчасти именно с этим связана жесткость, с которой власти подавляют протесты. Чем более активны "ястребы", тем меньше остается надежд на диалог, говорит он.

Тень "семьи"





"Президент Токаев, будучи, как считается, доверенным лицом Назарбаева, должен занять место "социального камикадзе", — считает политолог Аркадий Дубнов. — Социальных проблем накопилось много, и должен найтись кто-то, кто за это ответит и будет тратить на это свой и так не слишком высокий рейтинг".

Токаев уже сделал ряд заявлений о том, что его главный приоритет — внутренняя политика и решение социальных проблем. Он собирается реструктурировать налоговую систему, облегчить условия для малого бизнеса, реформировать здравоохранение.

Внешняя политика, решение системных и имиджевых проблем по-прежнему будут находиться в ведении Нурсултана Назарбаева. За Токаевым пристально наблюдают и другие члены "семьи", в частности, дочь Назарбаева Дарига, занимающая сейчас пост председателя Сената.

Возможность превращения Токаева в самостоятельную политическую фигуру политологи считают маловероятной.

В отличие от других стран Центральной Азии, он занял свой пост не в результате кончины предыдущего президента. Влияние Нурсултана Назарбаева и его клана в политической жизни Казахстана слишком велико, чтобы допустить стремительный прорыв во власть человека, с ней не связанного.

Досым Сатпаев тоже считает, что, пока жив Нурсултан Назарбаев, Токаев будет восприниматься как фигура второго плана.

Экономика





Признаков рецессии в Казахстане пока не наблюдается, но экономический рост, как и везде, затормозился. Наряду с Евросоюзом главные торговые партнеры Казахстана — это Китай и Россия, в отношениях с которыми президенту предстоит соблюдать деликатный баланс.

Главной задачей президента Токаева станет изыскание средств на социальные программы, о которых он объявил, и в целом на снижение социальной напряженности в стране.

Казахстан так и остался в основном сырьевой экономикой, попытки диверсификации которой не принесли значимых результатов. В этой связи падение цен на ресурсы может больно ударить по рейтингу Токаева и его положению в неофициальной табели о рангах казахстанского руководства.

Отдельно возможности нового президента осложняет экономическая зависимость от России.

Здесь, как полагает Аркадий Дубнов, проблемы очевидны: несмотря на все славословия в адрес Евразийского экономического союза, которому не так давно исполнилось пять лет, особых достижений тут нет.

Товарооборот здесь измеряется процентами от внешней торговли с другими партнерами, в первую очередь ЕС и Китаем.

Отношения с Кремлем





Здесь ситуация для Токаева, скорее, выигрышная.

В последние годы в Кремле испытывали определенное беспокойство в связи с тем, куда двинется Казахстан после Назарбаева.

Назарбаев ушел с поста президента, в том числе, не только для того, чтобы с облегчением вздохнули в самом Казахстане — как бы ни условна была передача власти, это все-таки возрождение надежд на перемены, полагает Аркадий Дубнов.

В Москве удостоверились, что новый президент — это свой человек. Токаев учился в МГИМО, защищался в Москве, говорит по-русски едва ли не лучше, чем по-казахски.

Не менее важным в Кремле считают и то, что казахстанские спецслужбы остаются в подчинении Назарбаева.

"Есть все основания считать, что Москва получает еще несколько лет передышки", — говорит Дубнов.

Как напоминает Досым Сатпаев, после аннексии Крыма в 2014 году в казахстанском обществе начали расти антироссийские настроения. Но пока власть и элита в стране стабильны, они не представляют серьезной угрозы.

Однако у Токаева и у будущего руководства страны может возникнуть проблема: руководство Казахстана будет стараться поддерживать добрососедские и партнерские отношения с Россией, а со стороны общества будет очень сильное давление, считает он.

Кстати, эта же проблема существует в отношениях с Китаем.

Отношения с Пекином





Китайская внешняя политика в регионе традиционно основывалась в первую очередь на долгосрочном экономическом сотрудничестве.

В этой связи для Пекина не принципиально важно, какую фамилию носит президент Казахстана. Главное — чтобы экономические интересы Китая в стране не пострадали.

В отношении Центральной Азии существовала неписаная формула, что безопасность региона обеспечивает Россия, а экономическое благоденствие — Китай, напоминает Аркадий Дубнов.

Однако к Поднебесной в Центральной Азии относятся с подозрением — не только в Казахстане, но и, например, в Кыргызстане.

Настойчивость, проявляемая китайским руководством в проекте "Один пояс — один путь", вызывает в региональных столицах беспокойство, да и вообще этот грандиозный проект Си Цзиньпина в последнее время заметно потерял популярность во многих странах, в нем участвующих.

Более того, торговая война двух главных агентов влияния — Китая и США — вынуждает Астану маневрировать, чтобы не потерять расположение крупнейших экономик мира.

Балансировать отношения с Москвой, Пекином и Вашингтоном, особенно при нынешнем руководстве всех трех стран, становится нетривиальной задачей.

Однако в ближайшие годы решать ее, по-видимому, будет Нурсултан Назарбаев, которому в прошлом это удавалось.