В центре Белграда в воскресенье, 17 марта, тысячи протестующих окружили резиденцию президента страны Александара Вучича, чтобы помешать ему выйти. Демонстранты взялись за руки и поют государственный гимн Сербии, они требуют отставки главы государства. "Мы не уйдем отсюда. Наши люди заблокировали все входы", - заявил один из лидеров оппозиции, основатель движения "Сербские двери" Бошко Обрадович.

Еще один оппозиционер - Борко Стефанович - в интервью DW выразил надежду, что у властей остается "грамм разума" и они как можно скорее выполнят требования протестующих.

По данным МВД Сербии, демонстранты прорвали полицейское оцепление перед президентским дворцом. Полиция применила в ответ слезоточивый газ. За нападение на полицейских задержаны несколько митингующих. Тем временем на странице Вучича в Twitter появилась фотография на котором он в своей резиденции "в короткий перерыв перед вечерними мероприятиями" играет в шахматы с главой МВД Небойшей Стефановичем.

У Председништву кратак одмор пред послеподневне активности. Србија храбрости и поштења увек побеђује насилнике. pic.twitter.com/Uk3nNSwdzs— Александар Вучић (@avucic) 17 марта 2019 г.

Вучич пообещал защищать закон и порядок

В резиденции президента также прошла пресс-конференция, во время которой Вучич пообещал наказать участников произошедших накануне беспорядков и назвал лидеров массовых протестов "ворами, хулиганами и фашистами". Президент также сообщил, что не боится участников демонстраций и намерен по-прежнему защищать закон и порядок в Сербии. "Насилия больше не будет. Сербия - демократическая страна, страна закона и порядка. Если они ворвутся сюда, я буду ждать их тут", - добавил он.

Позже Бошко Обрадович обратился к демонстрантам и сообщил, что Вучич покинул президентский дворец а также что задержан один из активистов, ворвавшихся накануне в телецентр. После этого митингующие направились к полицейскому участку, где находится один активист.

Помимо Белграда, акции протеста прошли в ряде других городов Сербии, а также за пределами страны. В частности, акция протеста впервые прошла в Берлине. По данным корреспондента DW, в ней участвовали около 50 человек.

Protest „1 od 5 miliona“ održan je prvi put u Berlinu. Po kiši je došlo pedesetak ljudi. "Mislimo da nemačka vlada zapravo podržava Vučića i vlasti u Srbiji. Stanovnicima Berlina to verovatno nije ni poznato i mi želimo da im skrenemo pažnju."https://t.co/PQbvpWP5Wh— DW Српски/Srpski (@DW_Srpski) 17 марта 2019 г.

15-я неделя протестов

Накануне около 50 участников акций протеста против политики сербского президента ворвались в здание государственного телеканала РТС в Белграде. Они требовали телеканал предоставить им прямой эфир и обвинили его руководство в необъективном освещении событий. Полиции удалось без применения силы вывести протестующих из здания. В тот же день продолжились еженедельные демонстрации против президента - эта суббота стала 15-й с момента начала акций.

Еженедельные многотысячные выступления против курса президента Вучича в Белграде и других городах Сербии начались после жестокого избиения оппозиционера Борко Стефановича 23 ноября 2018 года в городе Крушевац на юге Сербии. Активисты движения гражданского протеста требуют создать в стране условия для свободных и честных выборов и обеспечить независимость СМИ. Протестующих поддерживают, в частности, члены оппозиционного "Альянса за Сербию", который объединяет политические партии широкого спектра, от левых до крайне правых.

Активисты обвиняют политиков, многие из которых находились у власти до 2012 года, в том, что они не сумели провести важные реформы, и, таким образом, позволили Вучичу сегодня использовать власть в своих интересах.