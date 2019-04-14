Выступавшие под девизом "Один из пяти миллионов" протестующие требовали отставки главы государства, а также свободы медиа и создания справедливых условий для выборов, пишет Deutsche Welle. Девиз возник после того, как Вучич заявил, что не отреагирует на требования демонстрантов, даже если их выдвинут пять миллионов сербов. Всего в республике проживают семь миллионов человек.

В здании парламента страны находятся полицейские формирования для борьбы с беспорядками. Власти заявили, что тем самым намерены помешать оппозиции прорваться в здание.

Нападение на оппозиционера Стефановича



Протесты в сербской столице начались 8 декабря. Поводом для проведения первой массовой субботней акции стало жестокое избиение лидера Левой партии оппозиционера Борко Стефановича, произошедшее 23 ноября в городе Крушевац на юге Сербии. Подозреваемые в нападении были вскоре задержаны, но незадолго до новогодних праздников отпущены на свободу в связи с недостатком улик.

Демонстрации стали самыми значимыми протестами с весны 2017 года, когда в знак протеста против избрания Вучича президентом на улицы Сербии вышли десятки тысяч молодых людей.