Акция протеста под штабом кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского завершилась, протестующие передали свои требования его представителям и разошлись. Об этом сообщило информационное агентство "Укринформ" вечером 9 апреля.
По данным агентства, переговоры в помещении штаба Зеленского длились около двух часов.
Пикетчики сообщили журналистам, что требовали от кандидата в президенты до конца предвыборной кампании подать в Службу безопасности Украины, Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы заявления для начала расследования преступлений высокопоставленных чиновников. Они не уточнили, о каких чиновниках и преступлениях идет речь.
Член команды Зеленского Иван Баканов сообщил, что требования митингующих "не останутся без внимания".
Пикетчики также спрашивали, сдаст ли шоумен повторный анализ на наркозависимость. Его представители не стали отвечать на этот вопрос, пишет "Укринформ".
Днем 9 апреля в штабе Зеленского заявляли о подготовке провокации под одним из офисов команды кандидата в Киеве.
Ближе к вечеру в штабе сообщили, что под офисом начали собираться люди. Их цель и мотивы неизвестны, добавили в команде шоумена.
Во время акции протеста произошла потасовка, полиция задержала двух мужчин, которые пытались спровоцировать драку и повредили плакаты участников акции.
31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского в первом туре проголосовало 5 714 034 (30,24%) избирателя, за баллотирующегося на второй срок президента Украины Петра Порошенко – 3 014 609 (15,95%). Второй тур выборов пройдет 21 апреля.
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Протестующие под штабом Зеленского передали ему свои требования
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