О заявлении Саргсяна сообщают ТАСС и Интерфакс со ссылкой на пресс-службу премьера.

В своем обращении Саргсян, занявший пост премьера на прошлой неделе, а до этого дважды избиравшийся президентом, признал правоту оппозиции во главе с депутатом парламента Армении Николом Пашиняном, который выступал против его назначения главой правительства.

"Никол Пашинян был прав. Я был не прав", - сказано в заявлении.

"Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на один из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - цитируют слова Саргсяна агентства.

На прошлой неделе лидер протестующих Пашинян объявил о начале мирной "бархатной" революции в Армении.

Выступления в Ереване сопровождались многочисленными задержаниями. Каждый день полиция задерживала десятки человек.

В воскресенье, 22 апреля, был задержан и сам Пашинян и двое других оппозиционных депутатов, выступавших против избрания бывшего президента Саргсяна премьером. Это произошло после сорвавшихся переговоров с Пашиняном, на который согласился Саргсян.

Их разговор в начале встрече получил большой резонанс - во многом из-за того, в какой форме беседовали лидер уличных протестов и фактический глава государства (по обновленной конституции премьер имеет больше полномочий, чем президент).

Когда Саргсян поблагодарил своего яростного критика за согласие начать диалог, Пашинян поправил его, заявив: "Речь не о диалоге, а о нашей повестке. Я пришел сюда обсудить условия вашей отставки и мирной передачи власти без потрясений".

"Тогда это не переговоры, это не диалог, это шантаж государства, законной власти", - возмутился премьер.

"Вы не представляете ситуацию в стране. Вам не докладывают. Она поменялась. Вы не имеете власть, о которой вам говорят. Власть перешла народу", - говорил на встрече Пашинян. Премьер, в свою очередь, возражал: от имени народа не может выступать депутат, чья партия на парламентских выборах набрала всего 7-8%.

Саргсян покинул встречу, проходившую в отеле Marriott, Пашинян призвал своих сторонников продолжить акции протеста и вскоре был задержан. Следствие возбудило уголовное дело об организации массовых беспорядков.