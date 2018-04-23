О заявлении Саргсяна сообщают ТАСС и Интерфакс со ссылкой на пресс-службу премьера.
В своем обращении Саргсян, занявший пост премьера на прошлой неделе, а до этого дважды избиравшийся президентом, признал правоту оппозиции во главе с депутатом парламента Армении Николом Пашиняном, который выступал против его назначения главой правительства.
"Никол Пашинян был прав. Я был не прав", - сказано в заявлении.
"Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на один из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - цитируют слова Саргсяна агентства.
На прошлой неделе лидер протестующих Пашинян объявил о начале мирной "бархатной" революции в Армении.
Выступления в Ереване сопровождались многочисленными задержаниями. Каждый день полиция задерживала десятки человек.
В воскресенье, 22 апреля, был задержан и сам Пашинян и двое других оппозиционных депутатов, выступавших против избрания бывшего президента Саргсяна премьером. Это произошло после сорвавшихся переговоров с Пашиняном, на который согласился Саргсян.
Их разговор в начале встрече получил большой резонанс - во многом из-за того, в какой форме беседовали лидер уличных протестов и фактический глава государства (по обновленной конституции премьер имеет больше полномочий, чем президент).
Когда Саргсян поблагодарил своего яростного критика за согласие начать диалог, Пашинян поправил его, заявив: "Речь не о диалоге, а о нашей повестке. Я пришел сюда обсудить условия вашей отставки и мирной передачи власти без потрясений".
"Тогда это не переговоры, это не диалог, это шантаж государства, законной власти", - возмутился премьер.
"Вы не представляете ситуацию в стране. Вам не докладывают. Она поменялась. Вы не имеете власть, о которой вам говорят. Власть перешла народу", - говорил на встрече Пашинян. Премьер, в свою очередь, возражал: от имени народа не может выступать депутат, чья партия на парламентских выборах набрала всего 7-8%.
Саргсян покинул встречу, проходившую в отеле Marriott, Пашинян призвал своих сторонников продолжить акции протеста и вскоре был задержан. Следствие возбудило уголовное дело об организации массовых беспорядков.
Глобальный опрос: Европа разделена сильнее, чем 10 лет назад
Большинство европейцев считают, что в их странах сейчас...
Национальное собрание Франции ужесточило миграционное законодательство
Национальное собрание Франции в воскресенье, 22 апреля,...
Сеул прекратил трансляцию пропагандистских передач на границе с КНДР
Южная Корея перед началом переговоров с Пхеньяном...
Протестующие добились своего - премьер Армении подал в отставку (44)
Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку....
TOP новостей
Глава МИД Литвы: нет предпосылок менять политическую линию с Россией (25)
У Литвы нет причин менять политическую линию в...
Карбаускис: надо ввести требование 0 промилле для всех водителей (5)
Депутат литовского парламента Гинтарас Вайчекаускас...
"Живем счастливо": что можно позволить себе в Литве со шведской пенсией (29)
Швед Стиг Валструм живет на пенсию уже 12 лет и не...
Протестующие добились своего - премьер Армении подал в отставку (44)
Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку....
Калькулятор: относитесь ли вы к среднему классу (22)
Можно ли считать человека представителем среднего...