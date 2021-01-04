Как следует из записи, в ходе разговора Трамп попеременно ругал Раффенспергера, льстил ему, умолял действовать и даже расплывчато пригрозил уголовным преследованием. Президент предположил, что если Раффенспергер не обнаружит, что тысячи избирательных бюллетеней в округе Фултон уничтожили незаконно, то госсекретаря и главного юрисконсульта офиса Райана Джермани привлекут к ответственности.

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WP указала, что угроза "выглядела неопределенной". "Народ Джорджии рассержен, люди в стране рассержены. И нет ничего плохого в том, чтобы сказать, знаете ли, что вы пересчитали", - сказал президент, уточнив, что "просто хочет найти" 11780 голосов, поскольку его команда "выиграла штат".

Президент также несколько раз повторил, что не мог проиграть выборы в Джорджии. Он заявлял, что на них "проголосовали" тысячи мертвых, 18 тысяч фальшивых бюллетеней были засчитаны по три раза, а тысячи избирателей за пределами штата вернулись в Джорджию только для "незаконного" голосования.

Во время разговора на связи также было несколько союзников Трампа, в том числе глава администрации Белого дома Марк Медоуз и консервативный юрист Клета Митчелл. В ответ на появление записи она сказала, что офис Раффенспергера за последние два месяца сделал много заявлений, которые "просто неверны". По ее словам, все, кто участвовал в выборах, требуют подтверждения данных по Джорджии. Остальные стороны не стали комментировать ситуацию.

WP считает это не первым актом давления Трампа во время выборов. Среди недавних событий издание называет приглашение лидеров штата Мичиган на беседу в Белый дом, давление на губернатора Джорджии Брайана Кемпа и просьбу в адрес спикера Палаты представителей Пенсильвании помочь с пересчетом голосов.

Власти Джорджии в ноябре прошлого года утвердили итоги голосования, согласно которым в штате на выборах президента выиграл Байден. Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков. Действующий президент США Дональд Трамп позже потребовал провести повторный пересчет голосов.

Представители американского лидера полагают, что при голосовании имели место фальсификации, которые не были учтены при повторной обработке бюллетеней. Трамп неоднократно призывал провести сверку подписей на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации. Действующий президент утверждал, что в случае проверки подписей победителем в Джорджии признают его.

Однако федеральный окружной суд штата отклонил иск с требованием признать победу Трампа. Адвокат Сидни Пауэлл, выступающая в поддержку действующего американского лидера, потребовала запретить губернатору штата повторно сертифицировать итоги выборов. Судья Тимоти Бэттон отметил, что данный вопрос находится вне его компетенции. Власти Джорджии заявили, что повторный пересчет голосов утвердил итоги волеизъявления в штате, согласно которым победу в нем на выборах президента одержал демократ.