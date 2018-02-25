Clarin со ссылкой на переговоры предполагаемых преступников утверждает, что посол РФ Виктор Коронелли мог быть связан с предыдущими поставками. Из диалога Александра Чикало и Ивана Близнюка в октябре 2017 года следует, что сложности с доставкой 389 кг кокаина в Москву возникли из-за ссоры их шефа К с послом Коронелли. Чикало говорит, что К поссорился с послом, а раньше "ему предоставляли машину и дипломатические документы". Речь идет о том, что прилетевший в Аргентину на частном самолете К просил посла предоставить ему автомобиль посольства, чтобы избежать формальностей на таможне.

Но Чикало уверен, что К использовал ту же схему и для транзита наркотиков: "Он постоянно что-то перевозил в своих чемоданах. Постоянно".

"Представь, сколько наркотрафика тут было раньше", - говорит Чикало. "Да, конечно", - соглашается Близнюк.

В другом диалоге в тот же день руководители фонда MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке) обсуждают замену посла Коронелли на другого человека, с которым у К нормальный контакт.

Этого, как видно, не произошло. А, по официальной версии, именно Коронелли дал ход расследованию, уведомив Министерство безопасности Аргентины о своих подозрениях относительно дипломатического багажа, найденного в школе при посольстве РФ. В 12 чемоданах, которые принадлежали бывшему сотруднику посольства Али Абьянову, нашли почти 400 кг кокаина. Именно из-за его увольнения у злоумышленников возникли проблемы с транспортировкой, и груз стоимостью около 50 млн долларов пролежал нетронутым около года.

Накануне The Telegraph утверждала, что чемоданы с мукой и датчиками GPS, которые заменили кокаин, доставили из Буэнос-Айреса в Москву в декабре 2017 года на самолете главы Совбеза и экс-главы ФСБ Николая Патрушева. В воскресенье собеседник "Интерфакса" в Совбезе это опроверг.

В МИДе также утверждают, что контрабандой занимались технические работники посольства, а не дипломаты. Официальный представитель МИД Мария Захарова утверждала, что у задержанного технического сотрудника "не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию диппочты".