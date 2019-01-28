Прорыв дамбы в Бразилии: 58 погибших, более 300 пропавших без вести

Трагедия произошла в минувшую субботу на железорудной шахте возле города Брумадинью. Причина прорыва дамбы пока не называется. За два дня поисковой операции экстренным службам удалось спасти 192 человека.
"После 48 часов работ шансы найти выживших очень низки. Но мы допускаем возможность, что мы найдем выживших", — сказал глава поисковой операции Эдуардо Анджело.
В результате прорыва дамбы, сдерживавшей отходы от добычи руды, грязевой поток похоронил под собой кафе, где обедали сотни рабочих. Затем поток обрушился на ближайшие дома, машины и дороги. Доступ к нескольким районам затруднен из-за 15-метрового слоя грязи, спасатели обследуют труднодоступные зоны на вертолетах.
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В помощь местным спасателям в Бразилию прибыла бригада инженеров, врачей и военных водолазов из Израиля.
Власти приняли решение заморозить активы компании Vale — владельца горнорудного косплекса — на сумму в 2,9 млрд долларов. Мэр Брумадинью раскритиковал Vale за "неаккуратность и некомпетентность".
Директор Vale Фабио Шварцман, в свою очередь, заявил, что компания выполняла все рекомендации по обеспечению безопасности, полученные от международных экспертов. 5 ноября 2015 года дамба, также принадлежащая Vale и компании BHP Billiton, обрушилась возле рудника Самарко в Мариане.
Поисковая операция в районе прорыва продолжается уже третий день
Более 60 млн кубометров — достаточный объем, чтобы заполнить 20 тысяч олимпийских бассейнов — хлынули на близлежащую территорию.
После длительного судебного разбирательства BHP Billiton и Vale согласились выплатить почти два миллиарда долларов бразильскому правительству.
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