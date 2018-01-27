Президент Чехии Милош Земан сохранил пост по итогам второго тура выборов. Его соперник, набравший на 5% меньше экс-глава Академии наук Йиржи Драгош, признал поражение, передает Reuters.
Milošas Zemanas
© RIA/Scanpix

Президент Чехии Милош Земан сохранил пост по итогам второго тура выборов. Его соперник, набравший на 5% меньше экс-глава Академии наук Йиржи Драгош, признал поражение, передает Reuters.

По итогам подсчета результатов с 95% избирательных участков действующий президент получил 52,26% голосов. У Драгоша - 47,8%, передает РИА "Новости".

Земан победил в 11 из 13 краев, проиграв только в Праге и Центрально-Чешском крае.

Инаугурация президента состоится в Пражском граде 8 марта.

Драгош поддерживал евроатлантическую направленность внешней политики страны, выступает за сохранение антироссийских санкций и дистанцируется от излишнего сближения с Китаем.

Земан видит в сотрудничестве с Россией и Китаем большой экономический потенциал для своей страны, считает фактически решенным вопрос Крыма и выступает категорически против приема беженцев из мусульманских стран.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Билл Гейтс пожертвовал 40 млн долларов на создание коровы с повышенными надоями (2)

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал более...

Скончался основатель Ikea Ингвар Кампрад

В Швеции скончался основатель сети мебельных магазинов...

СМИ: Асад в беседе с Путиным просил С-400 и угрожал ударить по Израилю (20)

Президент Сирии Башар Асад заявил президенту России...

Израиль критикует польский закон о концлагерях (22)

Сейм Польши запретил называть концлагеря,...

Тысячи албанцев вышли на антиправительственную акцию (2)

Протестующие в Тиране потребовали отставки главы...

TOP новостей

Консерватор предлагает запретить объявление рейтингов до конца второго тура выборов (10)

Депутат Союза отечества-Христианских демократов...

Вильнюсцы праздновали день рождения столицы в каунасских кафе (7)

В прошлом году Каунас подарил вильнюсцам по случаю дня...

Дорожающий алкоголь заставляет искать выход: латыши в выигрыше (26)

Правительства стран, в которых употребляют больше...

Социал-демократы выдвинут своего кандидата на пост президента (14)

На президентских выборах в Литве в 2019 году...

После воскресенья погода ухудшится

В выходные дни в Литве ожидаются осадки, туман, мокрый...