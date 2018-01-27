Президент Чехии Милош Земан сохранил пост по итогам второго тура выборов. Его соперник, набравший на 5% меньше экс-глава Академии наук Йиржи Драгош, признал поражение, передает Reuters.
По итогам подсчета результатов с 95% избирательных участков действующий президент получил 52,26% голосов. У Драгоша - 47,8%, передает РИА "Новости".
Земан победил в 11 из 13 краев, проиграв только в Праге и Центрально-Чешском крае.
Инаугурация президента состоится в Пражском граде 8 марта.
Драгош поддерживал евроатлантическую направленность внешней политики страны, выступает за сохранение антироссийских санкций и дистанцируется от излишнего сближения с Китаем.
Земан видит в сотрудничестве с Россией и Китаем большой экономический потенциал для своей страны, считает фактически решенным вопрос Крыма и выступает категорически против приема беженцев из мусульманских стран.
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