Вооруженные формирования, лояльные Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, объявили о начале кампании против Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмашрала Халифы Хафтара, передает ТАСС. Соответствующее заявление сделал в воскресенье официальный представитель ВС заседающего в Триполи кабмина полковник Мухаммед Кануно.
© Reuters/Scanpix

Отметим, в настоящее время в Ливии де-факто действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. "Объявляем о начале военной кампании "Вулкан гнева" против вооруженных сил [Хафтара]", - цитирует военного новостной портал Afrigatenews.

ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли в воскресенье серию ударов по позициям проправительственных сил в пригороде Триполи.

Семь человек погибли и 55 получили ранения в результате вооруженных столкновений в районе столицы Ливии, Триполи. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал "Эфригейтньюс" со ссылкой на столичный Центр полевой медицины и скорой помощи.

По его данным, все убитые и пострадавшие поступили в медицинские учреждения в течение пятницы и субботы. В числе жертв - шесть бойцов сил заседающего в Триполи правительства нацединства (ПНС) Фаиза Сараджа и один гражданский. Среди раненых - 54 солдата проправительственной группировки и один мирный житель.

4 апреля командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи и с тех пор ведет штурм главным образом с южного направления. Сарадж отдал приказ всем лояльным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности и применять силу в случае необходимости.

Накануне официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари сообщил о гибели 14 хафтаровцев в стычках в районе столицы.

В воскресенье правительство национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа потребовало арестовать командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия".

По данным телеканала, Сарадж на встрече с военным прокурором страны потребовал выдать ордер на арест Хафтара.

Ранее глава заседающего в Триполи правительства обвинил командующего ЛНА в предательстве и попытке переворота. Он также заявил, что все участники наступления на столицу, включая Хафтара, предстанут перед ливийскими и международными судами.

NEWSru.com
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