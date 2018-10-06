Пропавший в Пекине президент Интерпола, вероятно, задержан китайскими властями

Информации о том, где он находится в настоящее время и какие были основания для допроса, не приводится.

Собственно, никакой информации о главе Интерпола не поступало с 29 сентября, когда он отправился из Франции в Китай, в связи с чем было начато расследование.

По данным французской газеты Le Monde, задержание 64-летнего Мэна может быть связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах. О цели его командировки пока ничего не сообщается.

Издание напоминает, что это уже не первый подобный случай "исчезновения" иностранных высокопоставленных официальных лиц в Китае: сотрудники китайских правоохранительных органов задерживают людей во время их поездок по личным или профессиональным делам, а затем ограничивают их свободу и допрашивают. Иногда это длится по несколько месяцев. Правда, в большинстве случаев такому обращению подвергались выходцы из Китая.

В самом Интерполе ранее в пятницу заявили, что это дело касается властей Франции и Китая, передает агентство Reuters. При этом в организации напомнили, что за каждодневную работу организации отвечает не Мэн Хунвэй, а генсек международной полицейской организации Юрген Шток.

В МВД Франции заявили, что обеспокоены ситуацией с пропажей Мэна Хунвэя в Китае и угрозами, которые получала его жена. "Франция внимательно следит за ситуацией с главой Интерпола и обеспокоена в связи с угрозами, которые получала его жена", - говорится в заявлении министерства.

Как отметили французские чиновники, Париж направил запрос в Пекин с целью прояснить местонахождение Мэн Хунвэя, не выходившего на связь почти неделю, но ответа от китайских коллег французская сторона не получила. "Получив запрос по линии бюро Интерпола в Пекине, китайские власти на данный момент пока не дали уточнений. Контакты с китайскими властями продолжаются", - заключили в министерстве.

Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года, а до этого этот пост занимала Мирей Балестрази. До того, как стать главой организации, Мэн Хунвэй занимал должность замглавы министерства общественной безопасности КНР (аналог МВД).

Об исчезновении международного чиновника сообщила его супруга, которая с детьми проживает во французском Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола. Женщина уже дала показания судебным следователям, передает ТАСС. Кроме того, она заявила, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.