Пропавших в пещере в Тайланде детей через 10 дней нашли живыми

Операция по их спасению продолжалась на протяжении 10 дней на севере Тайланда, сообщает tvzvezda.ru со ссылкой на Sky News.
Tailando kariai, ieškoję urve įstrigusių vaikų
© AFP / Scanpix

В Тайланде спасли 12 игроков юношеской сборной команды по футболу и их тренера. Об этом сообщил Sky News.

Операция по их спасению из пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда длилась 10 дней.

Игроки местной юниорской футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет вместе со своим тренером зашли в пещеру 23 июня, но не смогли оттуда выбраться из-за сильного ливня, который затопил выходы.

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