В Тайланде спасли 12 игроков юношеской сборной команды по футболу и их тренера. Об этом сообщил Sky News.
Операция по их спасению из пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда длилась 10 дней.
Игроки местной юниорской футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет вместе со своим тренером зашли в пещеру 23 июня, но не смогли оттуда выбраться из-за сильного ливня, который затопил выходы.
Пропавших в пещере в Тайланде детей через 10 дней нашли живыми
Операция по их спасению продолжалась на протяжении 10...
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