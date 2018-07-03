В Тайланде спасли 12 игроков юношеской сборной команды по футболу и их тренера. Об этом сообщил Sky News.
Операция по их спасению из пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда длилась 10 дней.
Игроки местной юниорской футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет вместе со своим тренером зашли в пещеру 23 июня, но не смогли оттуда выбраться из-за сильного ливня, который затопил выходы.
Пропавших в пещере в Тайланде детей через 10 дней нашли живыми
Операция по их спасению продолжалась на протяжении 10...
Белый дом исключил снятие санкций с России, пока она не откажется от Крыма (15)
Антироссийские санкции за присоединение Крыма будут...
Кризис в США: тотальная политическая война изматывает всех, кроме Трампа
Прерванные обеды, дорожные стычки, записки с угрозами....
Саакашвили потребовал назад гражданство Грузии, чтобы вернуться в местную политику (4)
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потребовал...
Евросоюз открыл против Польши новое дело. Ее могут лишить субсидий ЕС (7)
Еврокомиссия открыла против Польши второе...
TOP новостей
Премьер Литвы: Минску, возможно, не удастся завершить проект БелАЭС (84)
Литва надеется, что Республике Беларусь не удастся...
Наспех принятая налоговая реформа: косметические изменения или существенные перемены (11)
Парламенту Литвы хватило всего чуть больше месяца на...
Мать о товарах для младенцев: от таких цен становится дурно (27)
"Когда я увидела цены, мне стало дурно, - пожаловалась...
Погода в Литве по-прежнему будет неприятной (1)
3 июля на погоду в Литве окажет влияние приблизившийся...
Прокуратура просит суд взять подозреваемых в убийстве ребенка под арест (2)
Вильнюсская окружная прокуратура намерена обращаться...