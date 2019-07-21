Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

"С вероятностью и даже уверенностью можно сделать вывод, что мы нашли тело этого мальчика. Об этом свидетельствует, в частности, его одежда", — сказал он.
Полицейские нашли тело ребенка на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.
"Будет, конечно, опознание с участием семьи, будут соответствующие действия прокурора, однако мы считаем, что вероятность достаточно высокая, и эта информация должна быть передана", — добавил полицейский.
Полиция пока не хочет говорить о том, как мальчик умер. Мрожек попросил с уважением отнестись к горю семьи и не спекулировать на тему трагедии.
Ребенок пропал 10 июля после того, как отец забрал его из населенного пункта Гроджиск-Мазовецкий и уехал в неизвестном направлении. Тем же вечером мужчину нашли мертвым. Прокуратура Польши считает, что он совершил самоубийство.
Ранее в польских СМИ появилась информация, что удалось обнаружить машину, в которой отец вывез мальчика, но ребенка внутри не оказалось. Мужчина, забрав сына, отправил жене СМС: "Ты его больше никогда не увидишь".
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