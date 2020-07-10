Мэр Сеула Пак Вон Сун был найден мертвым в ночь на пятницу, 10 июля. Несколькими часами ранее дочь 64-летнего политика сообщила о его исчезновении. Полиция, задействовавшая для поиска Пак Вон Суна сотни сотрудников, а также дроны и поисковых собак, обнаружила его труп на горе Бугак в северной части города. Предполагается, что политик покончил жизнь самоубийством, однако окончательную причину его смерти полиция еще не назвала.
Как сообщает южнокорейское информагентство "Рёнхап", дочь Пак Вон Суна рассказала о том, что ее отец ушел из дома днем 9 июля со словами, которые напоминали "последние". Городская администрация Сеула указала, что Пак Вон Сун отменил все встречи, назначенные на этот день, указав в качестве причины "неизбежные обстоятельства". По сведениям полиции, он также отключил свой мобильный телефон.
Сообщения о выдвинутых против Пак Вон Суна обвинениях в сексуальных домогательствах
Одна из бывших сотрудниц мэрии 8 июля обратилась в полицию, обвинив Пак Вон Суна в сексуальных домогательствах, передает агентство "Рёнхап". Эти сведения, однако, пока не получили официального подтверждения.
До того как в октябре 2011 года Пак Вон Сун стал мэром Сеула, он работал прокурором и адвокатом, многие годы занимался правозащитной деятельностью. В 2018 году политик в третий раз переизбрался на пост мэра Сеула. Некоторые эксперты рассматривали его также в качестве потенциального кандидата в президенты Южной Кореи на выборах 2022 года.
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