40-летний Уильям Молдт пропал 7 ноября 1997 года. Он не вернулся домой из ночного клуба. Полиция начала расследование, которое ни к чему не привело.
В конце августа этого года в полицию сообщили, что во Флориде, неподалеку от городка Веллингтон в пруду был найден автомобиль.
Когда машину достали из воды, в ней оказался человеческий скелет. Спустя неделю было установлено, что останки принадлежат Уильяму Молдту.
Машину заметил на снимках Google Earth человек, который изучал местную недвижимость, говорится в докладе Charley Project — проекта, который изучает нераскрытые дела об исчезновении людей.
Автомобиль был на снимках с 2007 года, но на протяжении 12 лет на него никто не обращал внимания. На карте Google (Moon Bay Circle, Wellington) до сих можно увидеть очертания машины.
В офисе шерифа округа Палм-Бич рассказали корреспонденту Би-би-си, что погибший, скорее всего, не справился с управлением и въехал в пруд. Точно установить, что случилось, спустя столько лет невозможно, говорит представитель местной полиции Тереза Барбера.
"Все, что мы знаем: он исчез, и вот теперь найден", — сказала она.
Известно, что в ночь своего исчезновения Молдт уехал из клуба около 23 часов.
Он был тихим человеком, который не слишком часто проводил время в шумных компаниях. Известно, что он не злоупотреблял алкоголем, но в тот вечер выпил в баре.
В 21:30 он звонил своей подруге, чтобы сообщить, что скоро будет дома, но так и не появился.
Родственников Молдта уведомили об обнаружении его останков. Неизвестно, удалось ли связаться с его тогдашней девушкой.
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