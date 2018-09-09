Несмотря на признание прокуратуры в ошибке, меру пресечения Бутиной менять не собираются. "Даже принимая во внимание, что правительство (США) ошибочно истолковало эту конкретную переписку, вызывают сомнения утверждения ответчика о том, что ее отношения с (гражданином) США "Американцем № 1" [по версии СМИ под этим обозначением скрывается известный политтехнолог Пол Эриксон, с которым встречалась Бутина] достаточно крепкие, чтобы обеспечить ее явку в суд для предъявления обвинений против ее, если она будет освобождена", — говорится в документе.

29-летняя уроженка Барнаула была задержана в середине июля. В первоначальном обвинительном документе Бутиной инкриминировался преступный сговор с целью работы в США иностранным агентом без регистрации в минюсте. За это нарушение теоретически грозит до 5 лет тюрьмы, хотя на практике приговоры обычно куда мягче.

Прокуратура утверждает, что лицом, с которым Бутина якобы вступила в преступный сговор, является некий "русский чиновник". Под этим обозначением скрывается бывший сенатор, зампред Центробанка Александр Торшин, чьей помощницей несколько лет числилась Бутина.

Позже прокуратура обвинила уроженку Барнаула в работе в США незарегистрированным иностранным агентом, а не только в преступном сговоре с этой целью. Ее потенциальный срок за счет новых обвинений удваивается.

29-летняя Мария Бутина родилась в Барнауле. Она выросла в семье предпринимателя и сама владела семью мебельными магазинами, в возрасте 22 лет продала шесть из них и перебралась в Москву, где стояла у истоков общественной организации "Право на оружие", которую несколько лет возглавляла, а потом была членом ее правления.

Как и Торшин, Бутина является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США. Она стала заводить связи в этой организациии в 2013 году и принимала в Москве ее делегации. Начиная с 2014 года, они с Торшиным участвовали в ряде мероприятий НСА, в том числе в ее съездах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Бутину задержали непосредственно перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки "с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки". 19 июля МИД решил выразить Бутиной поддержку флешмобом в соцсетях.

Отец россиянки Валерий Бутин в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что она никаких противоправных поступков не совершала и была занята учебой. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призывала комиссаров ООН и Совета Европы по правам человека побудить США освободить Бутину. В начале сентября Москалькова направила письмо генпрокурору США в связи с делом Бутиной.

В ходатайстве с просьбой не отпускать россиянку под залог, направленном 18 июля, федеральная прокуратура объясняла, почему россиянка может покинуть пределы США, По словам обвинения, у Бутиной имелись связи не только с российским правительством, но и с неназванными олигархами. В ее электронной переписке упоминается "известный русский бизнесмен, имеющий тесные связи с президентской администрацией России". Forbes в этом году оценил его состояние в 1,2 млрд долларов. Он часто ездит в США. Бутина называла его в переписке "спонсором".

Накануне своего первого приезда в США в конце 2014 года Бутина обменялась серией СМС с другим состоятельным российским бизнесменом, обсуждая расходы на свою поездку и планировавшуюся встречу с указанным "спонсором". Прокуратура сообщает об этом неспроста: теоретически, если Бутина убежит в Россию, то богатые бизнесмены могут обеспечить ей пристанище.

Прокурор пишет дальше, что перехват электронной переписки дал ФБР улики относительно участия Бутиной "в планировании тайной операции влияния с "американцем № 1", то есть с Эриксоном. Переписка включала обсуждение того, под каким видом Бутиной будет лучше всего въехать и оставаться в США.

Регулярные поездки в США с туристической визой были сочтены слишком рискованными, и собеседники остановились на студенческой. ФБР обнаружило письма и СМС-сообщения, в которых Бутина то и дело просила Эриксона сделать ее домашнюю работу, отредактировать ее курсовые или ответить на экзаменационные вопросы.

По версии прокуратуры, все это означает, что Бутина училась в аспирантуре Американского университета в Вашингтоне с чужой помощью, явно для прикрытия, а в то же время "продолжала работать для российского правительства".

Как установило ФБР, за счет связей Эриксона Бутина завела в США широкий круг знакомств среди лиц, которые могли влиять на политическую жизнь Америки. В ходе этой ее деятельности 29-летняя россиянка и 56-летний американец начали жить вместе, но, по словам прокуратуры, эти отношения не следует воспринимать как тесную связь обвиняемой с США, поскольку Бутина, судя по всему, рассматривала их просто как часть работы.

Например, писала прокуратура, Бутина по крайней мере однажды предложила заняться сексом другому человеку в обмен на место в лоббистской организации — именно это обвинение теперь было опровергнуто. Кроме того, в бумагах, изъятых ФБР, россиянка жалуется на то, что ей приходится жить с Эриксоном, и "презрительно отзывается о дальнейшем с ним сожительстве".

Накануне ее ареста наружное наблюдение ФБР засекло шаги, свидетельствовавшие о планах Бутиной покинуть Вашингтон, а то и США. Во-первых, она подала на визу B1/B2, которая позволила бы ей уезжать из США и возвращаться. Во-вторых, 14 июля они с Эриксоном ездили в пункт проката фургонов U-Haul, навели справки и закупили коробки для переезда.

Когда ФБР нагрянуло к ним с ордером на арест Бутиной, они нашли ее упакованные вещи и письмо, извещающее владельца жилья, что она не будет продлевать контракт на аренду квартиры.