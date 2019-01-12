В частности, федеральные прокуроры опросили свидетелей, чтобы узнать, каким образом украинцы получили доступ к инаугурационным мероприятиям, с кем граждане Украины встречались в США и что они обсуждали.
Прокуроры полагают, что ряд украинцев представляли планы, совпадавшие с интересами Москвы — включая отмену санкций, которые были введены в отношении России.
Комиссия под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера в течение 18 месяцев расследует предполагаемое вмешательство России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. 4 января суд в Вашингтоне продлил срок расследования, в ходе которого команда спецпрокурора Мюллера уже предъявила обвинения 33 фигурантам. В их числе — трое бывших помощников президента Дональда Трампа.
Трамп неоднократно призывал прекратить федеральное расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы, называя его "охотой на ведьм". Российская сторона также отрицает свое вмешательство в выборы.
13 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что прокуратура Манхэттена начала уголовное расследование, связанное с инаугурацией Трампа, на которую были потрачены рекордные 107 млн долларов. В частности, органы юстиции проверяют, не пошел ли Белый дом на уступки спонсорам в обмен на финансирование этого мероприятия.
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