Доверенное лицо президента США Дональда Трампа, политтехнолог Роджер Стоун может быть приговорен к многолетнему тюремному заключению. В понедельник, 10 февраля, прокуратура потребовала для бывшего советника Трампа в избирательной кампании 2016 года от семи лет и трех месяцев до девяти лет тюрьмы.
Такая мера соответствует тяжести совершенного Стоуном преступления, указало американское ведомство. Как отмечается далее, 67-летний консультант должен быть наказан за препятствование расследованию Конгрессом США предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента.
20 февраля будет оглашен приговор
Ожидается, что суд в Вашингтоне 20 февраля огласит приговор Роджеру Стоуну, который в ноябре был признан виновным в лжесвидетельстве, препятствии правосудию и склонении другого свидетеля к даче ложных показаний. Присяжные сочли доказанным, что экс-советник Трампа солгал о контактах с представителем сайта Wikileaks с целью получения компрометирующей демократов информации. Защита Стоуна настаивала на том, что он не получил никакого компромата и закон не был нарушен.
Трамп назвал решение суда проявлением политики двойных стандартов. Стоит задаться вопросом, не врали ли кандидат от демократов на выборах Хиллари Клинтон, бывший глава ЦРУ Ричард Бреннан и спецпрокурор по России Роберт Мюллер, написал он в Twitter. Ранее сообщалось, что Стоуну может грозить до 20 лет тюремного заключения.
Расследование Мюллера, одним из фигурантов которого являлся Роджер Стоун, было завершено в марте 2019 года. Спецпрокурор выявил попытки представителей России вмешаться в предвыборную гонку, но не смог доказать факт сговора между Трампом и российскими властями.
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