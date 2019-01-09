Прокуратура США предъявила обвинения юристу из России Весельницкой

Российскому юристу Наталье Весельницкой в штате Нью-Йорк прокуратурой США предъявлено обвинение в препятствовании проведению судебного расследования по делу об отмывании денег компанией Prevezon Holdings. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
© Reuters / Scanpix

Весельницкая обвиняется в том, что она, являясь адвокатом защиты, дала ложные показания в суде и утаила от следствия, что тайно сотрудничала с российской прокуратурой и помогла скрыть результаты расследования.

По информации издания New York Times, большое жюри присяжных в Нью-Йорке ранее признало достаточными имеющиеся у властей улики для предъявления Весельницкой обвинений.

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Россиийская компания Prevezon Holdings подозревается в отмывании денег, полученных в результате хищения 230 млн долларов российских бюджетных средств посредством мошеннической налоговой схемы.

Широкую известность Наталья Весельницкая получила после ее участия в тайной встрече с членами избирательного штаба Дональда Трампа — Дональдом Трампом-младшим, Джаредом Кушнером и Полом Манафортом в нью-йоркском небоскребе Trump Tower в июне 2016 года.

Deutsche Welle
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