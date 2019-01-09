Прокуратура США предъявила обвинения юристу из России Весельницкой

Весельницкая обвиняется в том, что она, являясь адвокатом защиты, дала ложные показания в суде и утаила от следствия, что тайно сотрудничала с российской прокуратурой и помогла скрыть результаты расследования.

По информации издания New York Times, большое жюри присяжных в Нью-Йорке ранее признало достаточными имеющиеся у властей улики для предъявления Весельницкой обвинений.

Россиийская компания Prevezon Holdings подозревается в отмывании денег, полученных в результате хищения 230 млн долларов российских бюджетных средств посредством мошеннической налоговой схемы.

Широкую известность Наталья Весельницкая получила после ее участия в тайной встрече с членами избирательного штаба Дональда Трампа — Дональдом Трампом-младшим, Джаредом Кушнером и Полом Манафортом в нью-йоркском небоскребе Trump Tower в июне 2016 года.