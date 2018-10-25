Саудовская прокуратура продолжает расследование в отношении лиц, которых подозревают в причастности к убийству Хашогги. Напомним, журналист пропал после входа на территорию дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября, куда он пришел для получения документов, необходимых для оформления брака с гражданкой Турции. Через несколько дней турецкая полиция приступила к расследованию дела о его исчезновении.

Турецкая пресса писала, что Хашогги подвергли допросу и пыткам, после чего убили. Сообщалось, что последние часы его жизни записались на Apple Watch, которые журналист заранее перевел в режим записи и синхронизировал со своим iPhone, оставленным невесте.

Кроме того, сообщалось, что в ходе многочасовых обысков в генконсульстве 15-16 октября турецкие криминалисты нашли и другие свидетельства гибели журналиста. Турецкие власти считают, что Хашогги был убит в здании дипмисии и расчленен, а его останки вывезли в темном фургоне.

16 октября генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби вылетел в Эр-Рияд. Сообщалось, что после отбытия генконсула турецкие следователи осмотрели его резиденцию в Стамбуле в рамках расследования исчезновения Хашогги.

Саудовские власти, долгое время хранившие молчание по этому поводу, 20 октября признали, что журналист "случайно погиб" в ходе драки в генконсульстве. Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что под следствием находятся 18 подданных королевства, но их личности не раскрываются. Он также сообщил об увольнении советника наследного принца Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири, занимавшего высокий пост в разведке королевства, и советника королевской канцелярии в ранге министра Сауда аль-Кахтани.

Турецкое телевидение ранее демонстрировало записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как Хашогги заходит в консульство, на фото и видео также попало прибытие в Турцию предполагаемого "отряда убийц" журналиста из 15 человек, которых в стране считают сотрудниками саудовской разведки. По данным СМИ, отряд прибыл в Стамбул за несколько часов до исчезновения Хашогги и отбыл вскоре после него, при этом в команде был полковник саудовской разведки Махер Мутреб, а также патологоанатом.