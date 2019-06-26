Прокуратура Грузии намерена арестовать одного из лидеров оппозиции

В Грузии шестой день не утихают массовые протесты. Несколько тысяч человек собрались у здания парламента в Тбилиси во вторник, 25 июня. Недовольство демонстрантов вызвало, в числе прочего, намерение грузинской прокуратуры арестовать одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанора Мелию. Главная прокуратура обвинила его в организации и участии в штурме парламента 20 июня и подала ходатайство о лишении Мелии депутатской неприкосновенности, чтобы поместить политика в следственный изолятор.

Кроме того, демонстранты в Тбилиси продолжают призывать к отставке главы грузинского МВД Георгия Гахарии. Протестующие получили возможность направить ему свои требования в смс-сообщении, поскольку с трибуны им назвали номер мобильного телефона министра.

Между тем премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил лидеров ЕНД в провоцировании штурма парламента. "Мы увидели прямые призывы к штурму парламента", которые "принесли очень тяжелые последствия", заявил Бахтадзе журналистам. В свою очередь, оппозиционные депутаты покинули грузинский парламент в знак протеста против игнорирования правящей партией требований демонстрантов.

Экс-президент Маргвелашвили обратился к участникам протестов

25 июня перед протестующими у здания парламента выступил экс-президент страны Георгий Маргвелашвили. "Здесь на площади - правда и сила, здесь истинное желание светлого будущего Грузии", - заявил бывший глава государства. По словам Маргвелашвили, стойкость в отстаивании своих требований "обязательно приведет к победе".

Ранее власти Грузии согласились выполнить часть требований протестующих, а именно - отменить мажоритарную избирательную систему парламентских выборов.

Выступление депутата Госдумы РФ в парламенте Грузии вызвало массовые протесты

Массовые протесты в Грузии начались 20 июня. Они связаны с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке. При этом общеизвестно, что депутат-коммунист Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

В результате пять тысяч активистов у здания парламента в Тбилиси потребовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе. На следующий день правящая партия Грузии отправила его в отставку. Вечером того же дня активисты вновь собрались у парламента с требованиями досрочного проведения парламентских выборов, которые назначены на следующий год, а также отставки главы МВД Георгия Гахарии. В столкновениях с протестующими полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули, пострадали около 240 человек.

Затронуто авиасообщение между Россией и Грузией

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию, вступающем в силу 8 июля. С того же дня Москва запрещает грузинским авиакомпаниям Georgian Airways и MyWay Airlines летать в Россию.