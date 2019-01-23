Заявление было сделано на следующий день после того, как по делу Гусейнова высказался президент Азербайджана Ильхам Алиев. Накануне, по сообщению пресс-службы Алиева, тот ​получил от Гусейнова обращение, в котором блогер попросил политика вмешаться в следствие по его делу и обеспечить принятие справедливого решения. Известная в Азербайджане журналистка Хадиджа Исмайлова утверждает, со ссылкой на родных блогера, что он к Алиеву не обращался.

"Уважаемый Президент рекомендовал генеральному прокурору Азербайджанской Республики, учитывая молодость осужденного и то, что он уже около двух лет отбывает наказание, его семейное положение и пожилой возраст отца, выдвинуть в деле Мехмана Гусейнова на первый план принцип гуманизма, принять все предусмотренные законом необходимые меры для объективного и справедливого проведения расследования", – сообщила 21 января пресс-служба президента Азербайджана.

Гусейнов – известный в Азербайджане видеоблогер, который делал много репортажей о незаконно приобретенном чиновниками имуществе и коррупции в чиновничьей среде. В марте 2017 года он был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете на полицию: блогер рассказал, как его похитили и избили сотрудники силовых структур.

Гусейнов весной 2019 года должен был выйти на свободу. Но в декабре 2018 года на него завели новое уголовное дело – якобы за то, что он избил сотрудника колонии. Оно могло привести к тому, что блогеру бы дали еще 5-7 лет колонии.

Протестуя против нового дела, которое он считал незаконным, Гусейнов в конце декабря объявил голодовку, к которой присоединились несколько влиятельных в Азербайджане оппозиционеров и правозащитников. В том числе активисты Илькин Рустамзаде, Байрам Мамедов (Маммадова), Ахсан Нурузаде, а также журналист Эльчин Исмаиллы, которых правозащитники считают политзаключенными. Одновременно в соцсетях началась кампания в поддержку Гусейнова, а в Баку прошли несколько акций протеста на ту же тему.