По данным ЕЦБ, в странах еврозоны к концу 2017 года находилось в обращении 21,4 миллиарда евробанкнот. Это в три раза больше, чем на момент введения евро в 2002 году.
© Reuters / Scanpix

Согласно статистике Европейского центрального банка (ЕЦБ), в странах еврозоны к концу 2017 года находилось в обращении 21,4 миллиарда евробанкнот. Это почти в три раза больше, чем на момент введения евро в 2002 году, заявил в субботу, 3 февраля, председатель правления мюнхенского предприятия по производству банкнот Giesecke & Devrient Ральф Винтергерст (Ralf Wintergerst).

По его словам, в мире "количество банкнот не уменьшается, объем производства наличных денег все еще немного увеличивается". "Рост, как и раньше, в Европе, особенно в Восточной. Кроме того, сильный рост в Африке", - уточнил Винтергерст. Даже в Китае, где утвердились электронные платежные средства, например, приложения для смартфонов Wechat и Alipay, производство бумажных денег остается как минимум на стабильном уровне и не уменьшается.

Мюнхенское предприятие Giesecke & Devrient - это один из мировых лидеров в области денежного производства, его специализация - выпуск банкнот и технологии безопасности в этой отрасли. Продукция фирмы поставляется в 150 стран мира. Кроме того, она занимается производством платежных карт и технологий для электронного платежа.

Ранее, в январе 2018 года, сообщалось, что благодаря усилению защиты евробанкнот нового образца в Германии становится все меньше фальшивых денег - в среднем 9 купюр на 10 тысяч жителей.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

США создадут ядерное оружие малой мощности

Для использования ядерных боеголовок малой мощности...

Власти Британии заинтересовались источниками дохода россиян из-за сериала (9)

Власти Великобритании заинтересовались доходами...

Производство бумажных денег в мире по-прежнему растет (1)

По данным ЕЦБ, в странах еврозоны к концу 2017 года...

В Италии задержали ранившего шесть иностранцев мужчину

В итальянском городе Мачерата мужчина начал стрелять в...

В Венеции гондольеры остались без работы из-за обмеления каналов (2)

В Венеции гондольерам пришлось временно приостановить...

TOP новостей

Опрос: жители Литвы жалуются на рост цен больше всех в ЕС (35)

У литовцев больше, чем у других жителей Европейского...

Общественность ВХА не верит в обвинения Тримакаса (7)

После того, как несколько бывших студенток Вильнюсской...

С февраля повышается сумма алиментов (4)

С февраля в Литве повысилась сумма выплачиваемых...

Известная художница о Гасюнасе: студентки плакали (58)

В сексуальных домогательствах профессора Вильнюсской...

Прогноз: любителей зимней погоды ожидают приятные новости

В ближайшее время ожидается резкое похолодание. Уже в...