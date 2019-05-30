Как сообщается, в катер врезалось другое судно, когда он стоял на якоре напротив здания венгерского парламента в Будапеште. После столкновения катер перевернулся.

Затонувший катер предположительно называется Hableany ("Русалка"). Он рассчитан на 45 пассажиров.

Budapešte nuskendus laivui žuvo septyni turistai, dar 19 dingo AFP / Scanpix

На борту катера находились преимущественно туристы из Южной Кореи, сообщает сообщает новостное агентство MTI. Министерство иностранных дел Южной Кореи подтвердило, что 19 пропавших - граждане этой страны.

Южнокорейский МИД пришлет в Венгрию делегацию экспертов, родственникам погибших будет оказана психологическая помощь, добавили в ведомстве.

Представитель туристической компании, организовавшей тур, на пресс-конференции в Сеуле заявил, что среди пропавших - как минимум один ребенок.

Уровень Дуная заметно поднялся из-за дождей, продолжающихся с начала мая, что привело к усилению течения на реке.

Budapešte nuskendus laivui žuvo septyni turistai, dar 19 dingo AFP / Scanpix

Спасательная операция с утра четверга продолжилась. Задействованы катера, водолазы и прожекторы, участок реки длиной в несколько километров сканируют с помощью локаторов.

После нескольких часов поиска спасателям удалось найти затонувшее судно недалеко от моста Магрит, сообщают местные СМИ.

Чем больше проходит времени, тем дальше поток относит тела и людей, что уменьшает вероятность нахождения выживших, добавили спасатели.