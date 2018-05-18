НСЭСМИ передал Еврокомиссии, создателям программы "Россия РТР" и медиарегулятору Швеции, где зарегистрирована "Россия РТР", заявление о возможности ограничения ретрансляции программы "Россия РТР" в Латвии, если она допустит повторные нарушения.

Ранее заместитель председателя НСЭСМИ Ивар Аболиньш на пресс-конфернции заявил о серьезности возможных нарушений телеканала "Россия РТР" и необходимости отнестись к ним со всей строгостью. "Каждый случай надо обсуждать, но видя всю картину целиком, ясно, что речь идет о системе", — сказал он.

В 2016 году НСЭСМИ из-за выявленных нарушений на шесть месяцев запретил ретрансляцию и распространение программ телеканала "Россия РТР" на территории Латвии.