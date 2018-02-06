Глава профсоюзной организации BDK, представляющей криминальную полицию Германии, Андре Шульц призвал полностью декриминализировать употребление каннабиса. Сейчас в стране можно покупать марихуану только по рецепту врача.
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Каннабис по рецепту доступен немецким пациентам в медицинских целях с марта 2017 года, но в Министерстве здравоохранения Германии подчеркивали, что о перспективе свободной покупки конопли речи не идет. Однако, по мнению Шульца, существующая система стигматизирует людей, подталкивая их на криминальную дорожку, пишет The Washington Post.

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Глава BDK подчеркнул, что выступает за полную декриминализацию конопли. По его мнению, запрет каннабиса сложился хотя и исторически, но произвольно, а это неразумно и нерационально.

Тем не менее для водителей автомобилей марихуана должна оставаться под запретом, считает Шульц.

О легализации "травки" в медицинских целях в Германии начали говорить еще весной 2016 года, на подготовку соответствующего закона ушло менее года. Медицинская марихуана применяется при лечении различных тяжелых заболеваний. В будущем власти ФРГ намерены выращивать коноплю на специально оборудованных и охраняемых плантациях, а до тех пор — импортировать из других стран, в основном из Нидерландов.

Летом 2014 года суд города Кельна разрешил пациентам, страдающим тяжелыми формами заболеваний, выращивать коноплю в медицинских целях для личного использования. Сообщалось, что это был первый случай, когда жителям Германии в судебном порядке было разрешено выращивать коноплю дома.

Отметим, в начале января 2018 года Калифорния стала шестым штатом США, где разрешена продажа марихуаны в рекреационных целях — ранее этим путем пошли Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска и Невада.

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