Он утверждает, что о постановке знала Россия и по меньшей мере одна из стран НАТО. По его словам, одним из трех или четырех человек, которые снимали сцену в госпитале, был доктор Абу Бакр Ханан. Он связан с группировкой «Джейш аль-Ислам», которая на тот момент контролировала Думу.
При этом Далати не отрицает, что в Думе могли применить химическое оружие. «Атака произошла, зарин не использовался, но надо дождаться выводов ОЗХО, чтобы подтвердить, был ли использован хлор. Но все остальное, что связано с атакой, было сфабриковано для усиления эффекта», — написал Далати. Он дал ссылку на расследование издания The Intercept, в котором утверждается, что случившееся в госпитале было результатом «паники и пропаганды».
Об атаке в Думе 7 апреля 2018 года заявили сирийские правозащитные организации, в том числе «Белые каски». По их данным, войска Башара Асада, начавшие наступление на Думу, сбросили на город бомбы с зарином или хлором. Погибли от 40 до 70 мирных жителей и еще более 300 пострадали. Всемирная организация здравоохранения подтвердила сообщения о химатаке, заявив, что у 500 пострадавших при ударе по Думе обнаружили симптомы отравления химическим веществом.
Россия, которая поддерживает Асада, назвала сообщения о применении химического оружия в Думе «фейком», а видео с последствиями атаки — постановкой. Ключевым доказательством использования отравляющих веществ для западных стран стал ролик из госпиталя Думы. В нем, как утверждалось, были показаны местные жители, пострадавшие от химического оружия.
Минобороны РФ заявило, что ролик был снят при участии Великобритании. Ведомство утверждало, что двое попавших на видео сирийских медиков рассказали, что 7 апреля в больницу были доставлены люди без признаков отравления. Когда им оказывали помощь, внутрь ворвались люди с видеокамерами, которые «начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся в помещении поражены отравляющими веществами».
В ответ на сообщения об атаке в Думе 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии. По заявлению США, они пришлись по объектам, которые могут быть связаны с сирийской программой создания химического оружия. Владимир Путин осудил удар международной коалиции, заявив, что США «усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам».
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