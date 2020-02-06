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В 2019 году компания Apple, по данным фирмы Strategy Analytics, продала 30,7 млн смарт-часов Apple Watch, на 36% больше, чем годом ранее. При этом совокупные продажи обычных часов швейцарских брендов составили 21,1 млн единиц, сократившись на 13%.
Apple Watch Series 4
Apple Watch Series 4
© AFP / Scanpix

Как уточняет The Verge, сама Apple не раскрывает данные о продажах часов Watch – оценка Strategy Analytics основана на информации от ритейлеров и других производителей. По словам исполнительного директора Strategy Analytics Нила Моустона, обычные часы все еще популярны среди потребителей старшего возраста, но молодая аудитория предпочитает покупать смарт-часы и фитнес-браслеты.

Аналитики также отмечают, что такие швейцарские часовые бренды, как Swatch и Tissot, проигрывают войну смарт-часам. Apple предлагает потребителям более интересный продукт, нацеленный на молодых потребителей. С учетом текущего положения дел на рынке у швейцарский компаний остается мало времени для того, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.

Издание MacRumors напоминает, что в 2017 году Apple удалось превзойти швейцарские компании по объему продаж часов в одном из кварталов, но преимущества по итогам года компания из Купертино смогла достичь впервые.

Напомним, за последние годы некоторые швейцарские компании объявляли о планах создать собственные смарт-часы, но успеха на этом поприще они пока что не добились.

NEWSru.com

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