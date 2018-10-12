Проблемы с российской ракетой – головная боль для США

С 2011 года "Союзы" – единственный способ доставить космонавтов с Земли на МКС.

Однако российское космическое агентство "Роскосмос" приостановило полеты вплоть до завершения расследования, которое призвано установить причин аномалии, вынудившей американского астронавта Ника Хейга и российского космонавта Алексея Овчинина совершить экстренную посадку в Казахстане.

Следующий полет на МКС был запланирован на 20 декабря: капсула должна была доставить на станцию новый экипаж из трех человек.

Однако пока неясно, как долго не возобновятся полеты.

"Я не могу сказать, будет ли это два месяца или шесть", – заявил журналистам менеджер по интеграции операций МКС Кенни Тодд.

"Вероятно, полеты "Союзов" придется приостановить на какое-то время", – отмечает профессор Университета аэронавтики Эмбри-Риддла Эрик Сидхаус.

Сидхаус, специализирующийся на прикладных авиационных науках, прогнозирует, что программа будет приостановлена по меньшей мере на несколько месяцев.

В 2015 году непилотируемый транспортный корабль "Прогресс", доставляющий грузы на МКС, столкнулся с проблемами, аналогичными тем, что возникли в четверг у "Союза".

Однако на этот раз речь шла о пилотируемом корабле, поэтому расследование должно проводиться по значительно более жестким правилам, рассказал Сидхаус агентству AFP.

Европейское космическое агентство уже признало, что инцидент отразится на графике МКС.

Агентство готовит альтернативный план для трех действующих членов экипажа: немца Александра Герста, американки Серены Ауньон-Ченселлор и россиянина Сергея Прокопьева. Все они должны были вернуться на Землю в декабре, однако теперь, возможно, останутся на станции дольше, чем планировалось.

По словам NASA, одна из потенциальных проблем связана с тем, что пристыкованный к станции корабль, на котором космонавты могли бы вернуться, оснащен батареями, которые разряжаются примерно через 200 дней.

Это теоретически позволяет отодвинуть крайний срок возвращения экипажа на начало января 2019 года и является единственным ограничивающим фактором, говорит глава Института космической политики Университета Джорджа Вашингтона Джон Логсдон.

Что касается запасов продовольствия, то их экипажу хватит на несколько месяцев, поскольку МКС регулярно получает поставки с помощью непилотируемых японских и американских капсул.

США в 2011 году закрыли свою программу космических шаттлов и с тех пор платят России десятки миллионов долларов за транспортировку астронавтов на МКС.

Контракт с Россией заканчивается в конце 2019 года, и у NASA есть контракты с двумя частными компаниями Boeing и SpaceX, которые разрабатывают альтернативы шаттлам.

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, который также выпускает электромобили Tesla, будет использовать свои ракеты Falcon 9. С 2012 года компания выводит на орбиту спутники для NASA, а также осуществила 16 доставок грузов на МКС.

Однако транспортировка астронавтов на МКС частными компаниями до сих пор не осуществлялась.

Однако ракетная программа SpaceX, как и Boeing, столкнулась с задержками, что часто происходит в аэрокосмической индустрии.

Непилотируемая ракета Falcon 9 с капсулой Dragon должна осуществить первый запуск в январе 2019 года, а первый пилотируемый запуск назначен на июнь 2019 года.

У Boeing запуски запланированы на март и август 2019 года, соответственно.

Проблемы с российской ракетой – головная боль для США, которые стараются поддерживать непрерывное присутствие в космосе.

Перерыв стал бы серьезным ударом не только по имиджу, но и по исследовательской работе, которая проводится в научной лаборатории на МКС.

Малейшая задержка в планах SpaceX или Boeing может замедлить получение разрешений на проведение пилотируемых полетов. Это может означать, что первых астронавтов они отправят на МКС в 2020 году вместо 2019.

Инцидент с "Союзом" "окажет некоторое давление" на SpaceX и Boeing, подчеркнув необходимость придерживаться намеченного графика, отмечает Логсдон.