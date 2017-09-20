Официальный Киев утверждает, что критика закона вызвана "поверхностным и неглубоким прочтением" документа, и что на самом деле он не сужает, а расширяет права представителей нацменьшинств. Формально противоречивый закон еще не подписан президентом, однако Украина уже согласилась передать вызвавшую разночтения статью на экспертизу в Совет Европы.

Только государственный

Новый закон об образовании Верховная рада Украины приняла 5 сентября. Он заменил старый, действовавший еще с 1992 года, документ, и, по словам его авторов, заложил фундамент реформы образования на Украине.

Еще в процессе подготовки законопроекта и позже, во время его обсуждения в сессионном зале парламента, одним из самых дискуссионных положений документа стала статья о языке в сфере образования.

В итоге, после нескольких часов заседания специально созванной рабочей группы украинские парламентарии проголосовали за то, что:

- языком образовательного процесса на Украине является государственный (украинский) язык;

- представители национальных меньшинств имеют право на получение образование на языке этого меньшинства только на дошкольном уровне и в 1-4 классах школы;

- начиная с 5 класса, языки нацменьшинств могут изучаться в школах как отдельные предметы, а если речь идет о языке страны-члена ЕС, то на нем могут преподаваться некоторые дисциплины;

- коренные народы (это понятие в законодательстве не выписано, однако, очевидно, речь идет о крымских татарах) смогут получать среднее образование на своем языке в рамках отдельных классов;

- подготовка к реализации этого закона начнется со следующего учебного года, а полностью закон заработает 1 сентября 2020 года.

"Венгерские школы, после которых дети не знают ни слова по-украински. Румынские школы, где учителя пренебрегают украинским. Русские, гагаузские, болгарские, другие школы, не дававшие достаточно знаний на украинском. Вы уходите в прошлое… Вата проиграла", — написал после принятия закона в Раде один из его авторов, депутат от провластного "Блока Петра Порошенко" Константин Усов. Но на самом деле только тут для Киева и начались проблемы.

"Нож в спину"

Сегодня, по данным министерства образования Украины, на территории страны действует 734 школы с преподаванием на языках нацменьшинств. Больше всего таких школ — 581 — с русским языком преподавания. В более 70 школах дети учатся по-румынски и по-венгерски. И именно в Будапеште отреагировали на принятие Украиной нового закона об образовании острее всех.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал голосование Рады за новый закон "ударом ножом в спину" Венгрии и венгерскому народу, добавив, что это решение "полностью противоречит европейским ценностям" и что Будапешт будет активно требовать на международной арене, чтобы новые правила не вошли в силу.

На прошлой неделе Сийярто и трое его коллег — министры иностранных дел Болгарии, Румынии и Греции — призвали Киев не вводить "ограничения на образование на родном языке", отправив соответствующее обращение не только в украинский МИД, но и генсеку Совету Европы и верховному комиссару ОБСЕ. Обеспокоенность по поводу нового закона также выразили в Кишиневе, о намерении "внимательно наблюдать" за его реализацией заявили в Варшаве.

Затем последовала и реакция Москвы. "Хотя в законе русский язык не упоминается, очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины", — заявили в департаменте информации и печати российского МИД.

А во вторник стало известно, что специальное заявление по поводу закона об образовании подготовили в Государственной думе. "Так называемая реформа образования… преследует конечной целью полную ассимиляцию русского населения Украины. Продолжая прежнюю линию в языковом вопросе, власти Украины вновь провоцируют ситуацию и воссоздают причины, ставшие отправной точкой для развития конфликта, а затем и гражданской войны на Востоке Украины", — говорится в тексте заявления Госдумы.

Поддержка образовательной реформы в Твиттере посольства США в Киеве в этой ситуации выглядела для украинской власти слабым утешением.

Не знают украинского

Напряжение вокруг скандальной статьи закона об образовании дошло до такой степени, что премьер-министр Владимир Гройсман поручил МИД и министерству образования встретиться с послами заинтересованных государств и разъяснить им неоднозначные положения. После встречи, на которой присутствовали представители 11 государств, — но не российские дипломаты, — послы делиться впечатлениями с прессой не пожелали.

Зато на комментарии не скупились представители Украины на этом мероприятии. По словам министра образования Лилии Гриневич, более трети выпускников этого года из Закарпатья — региона, где компактно проживает венгерское меньшинство, — получили в ходе внешнего независимого оценивания по украинскому языку (украинский аналог ЕГЭ) неудовлетворительные оценки — от 1 до 3 баллов по двенадцатибалльной шкале. А в Береговском районе, где, по результатам последней переписи населения, венгры составляют 76% населения — "неуд" по украинскому получили три четверти выпускников.

Другими словами, говорят представители официального Киева, нынешняя политика в сфере образования приводит к тому, что в месте компактного проживания венгерского меньшинства выпускники государственных школ просто-напросто не владеют государственным языком.

"Дети в школах меньшинств — это украинские граждане. И мы не можем допустить, чтобы на этих территориях происходила ситуация, когда дети имеют две дороги — либо ограничиться получением среднего образования и не выезжать никуда за пределы своего района, любо сразу ехать в соседнюю страну и продолжать обучение там", — говорит министр Гриневич.

"Это не обязанность украинского правительства — готовить студентов для венгерских вузов", — еще жестче высказался первый замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, также присутствовавший на встрече.

Поэтому — говорят в украинском правительстве — на самом деле новым законом Киев не сужает права представителей меньшинств, а расширяет их: после получения образования на украинском юные венгры, румыны, молдаване или словаки смогут поступать в украинские вузы и, например, претендовать на должности в здешних органах власти.

Наконец, еще один уровень проблемы, говорят в Киеве, — это то, что страны-соседи требуют от Украины выполнения таких стандартов, реализовывать которые сами не спешат.

"Мы обнаружили, что ни в одной стране нет школы с преподаванием всех предметов на украинском языке. Поэтому практика, которую мы хотим ввести новым законом об образовании, вполне соответствует современным европейским стандартам", — заявила министр образования Лилия Гриневич, добавив, что в бюджете на следующий год будут предусмотрены отдельные средства на развитие образования на украинском за рубежом.

За и против

Тем временем закон об образовании вызвал неоднозначную реакцию среди украинских политиков. Спикер парламента Андрей Парубий, накануне назвавший критику закона "спекуляцией", во вторник подписал этот документ и передал его на подпись президенту. Автограф Петра Порошенко станет последним шагом на пути закона к публикации, а, следовательно, и к вхождению в силу.

Глава государства на протяжении последних дней не раз давал лестные оценки свежепринятому документу. "Мы возвращаем в Украину украинскую школу — это очень просто. Причем мы никому не запрещаем изучать языки национальных меньшинств, но каждый ребенок, окончивший украинскую школу, должен свободно владеть государственным языком", — заявил Порошенко в понедельник, пребывая с визитом в США.

Впрочем, хватает и критичных голосов в адрес этого закона. Причем разносят его не только, допустим, в "Оппозиционном блоке", где документ называют "пещерным национализмом", но и во властных коридорах.

"Защищать украинский язык нужно, но не ограничивая при этом языки национальных меньшинств. Абсолютное большинство депутатов, голосовавших за новый закон, не являются выходцами из многонациональных регионов, поэтому не понимают их специфики", — заявил губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, призвавший Порошенко ветировать документ.

Что дальше?

А тем временем представители украинского правительства согласились передать противоречивую статью для оценки экспертам Совета Европы. В случае, если они укажут на нарушение Киевом своих международных обязательств, — обещают оперативно внести в закон необходимые изменения. А пока — послов иностранных государств обнадеживают: новые правила в образовании будут входить в силу плавно и с одновременными консультациями с заинтересованными сторонами.

"Мы согласны обсуждать организацию бесплатных индивидуальных консультаций детей, чтобы подтягивать их по украинскому языку. Мы предусмотрели в бюджете средства на повышение квалификации учителей из школ для меньшинств, которые сейчас опасаются, что потеряют работу. Мы готовы к дискуссии насчет количества предметов, которые будут преподаваться на двух языках — чтобы не сужать возможности вступления выпускников в иностранные вузы", — говорит министр образования Лилия Гриневич.

Однако удовлетворят ли обещания официального Киева его партнеров, и какой будет реакция всех сторон нынешней дискуссии на любой вердикт экспертов Совета Европы, — эти вопросы до сих пор остаются открытыми.