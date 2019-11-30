Указаний на то, что инцидент с нападением в центре Гааги, в ходе которого ранения получили три подростка, связан с терроризмом, нет. Об этом вещательная корпорация Нидерландов NOS сообщила в субботу, 30 ноября, со ссылкой на ряд источников.
"На данный момент нет никаких признаков террористического мотива", - передала она.
Полиция Нидерландов, в свою очередь, сообщает, что продолжается расследование, а раненых выписали из больницы.
Правоохранительные органы ведут поиски преступника.
Атака в "черную пятницу"
Нападение с использованием холодного оружия произошло 29 ноября в универмаге Hudson's Bay в одном из центральных торговых районов Гааги Grote Marktstraat. Возле места инцидента на тот момент было многолюдно из-за "черной пятницы", открывающий сезон рождественских распродаж. Ранения получили трое подростков. Две девочки сразу после атаки укрылись в одном из магазинов, передала NOS.
Преступнику удалось скрыться. "Он был очень спортивный, перепрыгивал через скамейки, как гепард", - сказал один из свидетелей. Сразу после нападения полиция сообщила, что разыскивает мужчину 40-50 лет с курчавыми черными волосами, однако позднее ориентировка была отозвана. Правоохранители сообщили, что все еще устанавливают личность подозреваемого.
К атаке было привлечено повышенное внимание из-за произошедшего незадолго до этого нападения на Лондонском мосту в столице Великобритании.
Оживленный район Grote Marktstraat находится в 500 метрах от Генеральных штатов - парламента Нидерландов.
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