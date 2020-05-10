Согласно ему, новый иск был подан на Кипре 3 апреля 2020 года, после того как кипрский суд вынес обеспечительное распоряжение (document preservation order) против PrimeCap.

В частности, эти операции включают схему, по которой $2,34 млрд было направлено кипрской компании Duxton Holdings Limited, связанной с бывшими акционерами банка, почти ежедневными траншами по $30 млн в течение четырехмесячного периода в 2013 году, отмечается в сообщении финучреждения.