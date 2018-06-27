По сравнению с 2017-м и 2016 годами значительно меньше нелегальных мигрантов прибывает в Европу. Большинство из них по-прежнему добирается в ЕС по Средиземному морю.
© Sipa / Scanpix

В первой половине нынешнего года резко сократился поток прибывших в Европу нелегальных мигрантов. За этот период их число составило 54,3 тысячи человек по сравнению с 187 тысячами годом ранее и 390,5 тысячами в первой половине 2016 года, сообщила Международная организация по миграции (IOM) в Женеве.

Как и прежде, большинство людей, в этом году около 80 процентов, добираются через Средиземное море в Италию, Грецию и Испанию. Число мигрантов, прибывших в Италию, по сравнению с прошлым годом сократилось в семь раз и составило 16,4 тысячи человек. В основном, они отправляются на лодках из Туниса и Ливии. По данным IOM, в апреле это были гражданеТуниса, Нигерии и Эритреи.

В Испанию в текущем году прибыли 13,6 тысячи человек по морю и 2,6 тысячи по суше — из Марокко в испанские эксклавы Мелилья и Сеута или через Португалию. Большинство этих мигрантов были выходцами из африканских стран, расположенных южнее Сахары.

До Греции в нынешнем году добрались 13 тысяч мигрантов по морю и 8 тысяч сухопутным путем, в основном из Турции. Большинство из них являются гражданами Сирии, Ирака, Афганистана, Пакистана, Алжира и Ирана.

В первой половине текущего года, по данным IOM, около тысячи человек погибло в Средиземном море, пытаясь достичь Европы.

Deutsche Welle
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