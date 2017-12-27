Принц Гарри взял интервью для Би-би-си у Барака Обамы

Барак Обама дал свое первое интервью после ухода из Белого дома, в котором бывший президент США предостерег от безответственного использования социальных сетей.
© Reuters / Scanpix

Обама предупредил, что подобные действия в соцсетях искажают понимание людьми сложных общественно-политических процессов и способствуют распространению дезинформации.

Нынешний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп активно использует "Твиттер", но в ходе интервью Обама не упомянул своего преемника по имени.

Интервью у бывшего президента США взял для Четвертого канала радио Би-би-си принц Гарри, в качестве приглашенного ведущего. Запись беседы состоялась еще в сентябре.

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Принц Гарри вошел в число нескольких знаменитостей, приглашенных в этом году вести и редактировать рождественские программы Би-би-си.

Барак Обама заявил в интервью принцу, что люди, находящиеся во власти, должны быть особо осмотрительными, публикуя сообщения в соцсетях. По его мнению, социальные сети искажают общественный дискурс.

Обама с озабоченностью говорил о будущем, в котором отвергаются факты, а люди читают и слушают только то, что подтверждает их точку зрения.

Дональда Трампа неоднократно обвиняли в злоупотреблении "Твиттером", хотя сам он утверждает, что соцсеть помогает ему напрямую общаться с народом.

Отвечая на вопрос о том, какие чувства вызвала в нем передача власти Дональду Трампу, Барак Обама сказал, что в первую очередь он думал о своей супруге Мишель и о том, что президентство не изменило теплые и близкие отношения в семье.

По словам Обамы он испытывал чувство удовлетворения своей работой, смешанное с озабоченностью, учитывая все то, что сделано не было.

"Озабоченность по поводу того, как страна движется вперед. Но, вы знаете, в целом было чувство безмятежности", — добавил он.

После записи программы принц Гарри и сам дал интервью программе Today.

"Я взял не очень много интервью, но это было довольно интересно, — сказал принц, — особенно интервьюировать президента Обаму, хотя он сам хотел проинтервьюировать меня".

"Я очень многому научился. К тому же все эти темы чрезвычайно важны. Мы должны думать об этом и обсуждать их", — сказал принц Гарри о своей работе над программой Би-би-си.

Программа принца посвящена таким темам, как вооруженные силы, психическое здоровье, подростковая преступность и проблеме изменения климата.

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